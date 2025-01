Για περίπου δέκα λεπτά οι θεατές δεν μπορούσαν να σταματήσουν να χειροκροτούν, αμέσως μετά την ολοκλήρωση της της ταινίας «Maria» στο Φεστιβάλ της Βενετίας στις 29 Αυγούστου 2024. Τις επόμενες ημέρες οι ειδικοί ξεκαθάριζαν ότι η ερμηνεία της Αντζελίνα Τζολί έβαζε τέλος στην αγωνία για το Όσκαρ Α’ Γυναικείου ρόλου και την έχρηζαν το απόλυτο φαβορί.

Περίπου πέντε μήνες μετά, η 49χρονη σταρ όχι απλά δεν είναι φαβορί, αλλά δεν είναι καν υποψήφια για το «χρυσό αγαλματάκι» στα επερχόμενα βραβεία Όσκαρ. Κάτι, που όπως λένε άνθρωποι από τον στενό της κύκλο, την καταράκωσε καθώς ήθελε πάρα πολύ να βραβευτεί.

«Είναι ένας ρόλος που τον πήρε πολύ προσωπικά και νιώθει συντετριμμένη για τη μη υποψηφιότητά της» είπε στην Page Six άνθρωπος που την ξέρει καλά και συμπλήρωσε: «Δείτε πόσο προώθησε την ταινία: πήγε στον Τζίμι Φάλον, το πρώτο της night show μετά από μια δεκαετία. Πήγε στα βραβεία Gotham. Φωτογραφήθηκε και έδωσε συνεντεύξεις σε τόσα περιοδικά. Το ήθελε πάρα πολύ».

Angelina Jolie left ‘devastated’ over Oscars snub for Maria biopic as ‘Hollywood is Team Brad Pitt’ https://t.co/t2yizHPUw1 pic.twitter.com/j9MKtJzyPU

— Daily Mail US (@DailyMail) January 24, 2025