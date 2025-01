Ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ δίνουν τις μάχες τους απόψε, απέναντι στις Πόρτο (19.45) και Σλάβια Πράγας (22.00) σε ματς απόλυτα κομβικά για το μέλλον των ελληνικών ομάδων στο Europa League. Ποιες είναι οι πιθανότητες πρόκρισης στο Top 24 και ποιες για απευθείας πρόκριση στην οκτάδα που δίνει απευθείας θέση στους «16» της δεύτερης τη τάξει ευρωπαϊκής διοργάνωσης.

Ο Ολυμπιακός βρίσκεται στην 15η θέση με 9 βαθμούς και έχει 9% πιθανότητα να βρεθεί στο Τop 8 της διοργάνωσης, ενώ για το Top 24 και την φάση των νοκ άουτ playoffs έχει 97% πιθανότητες για να προκριθεί.

Ο ΠΑΟΚ από την άλλη έχει μόλις 0.02% πιθανότητα για να βρεθεί στο Top 8, ενώ για το Top 16 έχει 53%. Ο Δικέφαλος του Βορρά βρίσκεται στην 23η θέση με 7 βαθμούς. Και οι δυο ομάδες μας κρατούν την τύχη στα χέρια τους, καθώς αν πάρουν τα αποτελέσματα που χρειάζονται τότε σίγουρα θα βρεθούν στην επόμενη φάση του Europa League.

Ο Ολυμπιακός με δύο νίκες μπορεί να τερματίσει μέχρι και στην 3η θέση, καθώς μετά την Πόρτο αντιμετωπίζει την Καραμπάκ στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης».

Updated UEL probabilities after Beşiktaş 🇹🇷 – Athletic Club 🇪🇸 4-1

▪ No changes in Top 8 projected teams

New in Top 24:

🔹 Beşiktaş 🇹🇷

Out of Top 24:

🔸 Braga 🇵🇹

(*teams are ordered on average expected position, not probability to qualify) pic.twitter.com/ue7P7lm4Kb

— Football Meets Data (@fmeetsdata) January 22, 2025