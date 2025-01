Ο Βαγγέλης Μαρινάκης μετά τη νέα σπουδαία εμφάνιση της Νότιγχαμ Φόρεστ στο «City Ground» και την ισοπαλία κόντρα στη Λίβερπουλ (1-1) ήταν ιδιαίτερα ευχαριστημένος και κατέβηκε στα αποδυτήρια για να μοιράσει συγχαρητήρια στους παίκτες της ομάδας του.

Ο ιδιοκτήτης της Νότιγχαμ μετά την ολοκλήρωση της αναμέτρησης με την ομάδα του Άρνε Σλοτ βρέθηκε έξω από τα αποδυτήρια και συνεχάρη έναν προς έναν τους ποδοσφαιριστές της αγγλικής ομάδας για την εξαιρετική εμφάνιση κόντρα στη Λίβερπουλ.

Nottingham Forest owner Evangelos Marinakis greeted his players following their 1-1 draw with Liverpool 🤝❤ pic.twitter.com/SKny7qSreD

— Football on TNT Sports (@footballontnt) January 14, 2025