Φωτιά και πυκνός καπνός τύλιξαν σήμερα (3/1) ένα οκταώροφο κτίριο στην πόλη Σεονγκνάμ στη Νότια Κορέα, που βρίσκεται στα νότια της πρωτεύουσας Σεούλ, με αποτέλεσμα να διακομιστούν στο νοσοκομείο 12 άνθρωποι έπειτα από την εισπνοή καπνού και περίπου 30, οι οποίοι είχαν εγκλωβιστεί, να απεγκλωβιστούν με ασφάλεια, ανακοίνωσε η Πυροσβεστική Υπηρεσία της χώρας.

Η Πυροσβεστική επιστράτευσε 82 οχήματα και εξοπλισμό για να θέσει υπό έλεγχο την πυρκαγιά, που ξεκίνησε από ένα εστιατόριο στο ισόγειο αυτού του πολυσύχναστου εμπορικού κτιρίου, το οποίο στεγάζει επίσης μια πισίνα όπου κάνουν μαθήματα παιδιά.

Νωρίτερα, το τηλεοπτικό δίκτυο YTN μετέδωσε πλάνα που έδειχναν το κτίριο να έχει καλυφθεί από μαύρο καπνό και τη φωτιά να μαίνεται στους χαμηλούς ορόφους.

Παράλληλα, υπήρξαν αναφορές ότι περίπου 70 άτομα κατάφεραν να βγουν από το εμπορικό κέντρο χωρίς βοήθεια.

Δεν υπάρχουν πληροφορίες για θύματα, σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Η φωτιά «ξέσπασε» στις 16:37 τοπική ώρα (10:37 ώρα Ελλάδος) σε οκταώροφο κτίριο στο Yatap–dong, στην περιοχή Bundang της πόλης Σεονγκνάμ.

Fire breaks out at shopping complex in Seongnam https://t.co/8JpDLmFbFf pic.twitter.com/ZZRRUAmV65

Το οκταώροφο κτίριο στεγάζει διάφορες υπηρεσίες και καταστήματα, όπως νοσοκομεία, αθλητικές εγκαταστάσεις και χώρους στάθμευσης σε πέντε επίπεδα υπογείου.

Η φωτιά, που ξεκίνησε από εστιατόριο στο ισόγειο, επεκτάθηκε γρήγορα, τυλίγοντας με καπνούς και φλόγες τα υπόγεια του κτιρίου.

A fire that broke out in a large commercial building in Seongnam, South Korea

The eight-story structure, located in the Bundang district of Seongnam, houses various amenities including shops, hospitals, sports facilities, and parking areas spread over five basement levels. The… pic.twitter.com/NS4elViTxO

— upuknews (@upuknews1) January 3, 2025