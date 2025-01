Ένας άνδρας που περίμενε το μετρό στο Μανχάταν, σπρώχτηκε μπροστά από έναν επερχόμενο συρμό το απόγευμα της Τρίτης, αλλά επέζησε με τραύματα στο πόδι και το κεφάλι.

Η προφανής επίθεση έρχεται λιγότερο από δύο εβδομάδες μετά τον θάνατο μιας γυναίκας που πυρπολήθηκε σε τρένο στη Νέα Υόρκη, μια πράξη βίας που προκάλεσε τρόμο στην πόλη.

Στο νέο περιστατικό της Τρίτης, το οποίο καταγράφηκε σε βίντεο, ένας άνδρας πλησίασε έναν άλλον άνδρα και τον έσπρωξε από πίσω στις γραμμές του μετρό, την ώρα που μια αμαξοστοιχία έμπαινε στον σταθμό.

Συγκεκριμένα, όπως φαίνεται και στο βίντεο ντοκουμέντο, το θύμα, ένας 45χρονος άνδρας, στέκεται στην πλατφόρμα και να κοιτάζει το τηλέφωνό του.

Ένας άλλος άνδρας φαίνεται να περνάει από δίπλα του στην πλατφόρμα. Εξαφανίζεται για ένα λεπτό, και στη συνέχεια φαίνεται ξανά να στέκεται πίσω από τον άνδρα λίγα μέτρα μακριά.

Χωρίς προφανή προειδοποίηση, στη συνέχεια σπρώχνει τον 45χρονο στις ράγες, ακριβώς τη στιγμή που πλησιάζει η αμαξοστοιχία.

Το θύμα ως εκ θαύματος επέζησε από την οδυνηρή επίθεση μόνο με τραύμα στο κεφάλι και ένα σπασμένα πλευρό. Νοσηλεύεται σε κρίσιμη αλλά σταθερή κατάσταση.

Αυτόπτης μάρτυρας δήλωσε για το περιστατικό:

«Τον έβγαλαν έξω και ήταν ξαπλωμένος εκεί και είδα τα χέρια και τα δάχτυλά του να κινούνται. Ήμουν τόσο σοκαρισμένη που ήταν ζωντανός. Ήταν απίστευτο».

Lunatic accused of shoving commuter into path of NYC subway charged with attempted murder https://t.co/1xv0VO2PQn pic.twitter.com/dBTTqceGDL

— New York Post (@nypost) January 1, 2025