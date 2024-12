Τι είναι το κυβερνητικό shutdown; Τι είναι το ταβάνι του χρέους των ΗΠΑ ή ανώτατο όριο του χρέους; Αυτές οι εκφράσεις επεξηγούνται από σύνθετες οικονομικές έννοιες σε απλούστερες χάρη στο Reuters.

Μεγάλα τμήματα της αμερικανικής κυβέρνησης θα μπορούσαν να κλείσουν προσωρινά τα μεσάνυχτα της Παρασκευής, εάν το Κογκρέσο δεν εγκρίνει ένα προσωρινό νομοσχέδιο για τις δαπάνες λόγω της πίεσης του Ντόναλντ Τραμπ.

Ο εκλεγμένος πρόεδρος παροτρύνει επίσης τους νομοθέτες να εγκρίνουν μεγαλύτερο κυβερνητικό δανεισμό με την αντιμετώπιση του ανώτατου ορίου χρέους της χώρας πριν αναλάβει τα καθήκοντά του στις 20 Ιανουαρίου.

Υπέρ της διακοπής λειτουργίας της αμερικανικής κυβέρνησης είναι ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Έλον Μασκ, υπεύθυνος για το κόψιμο εξόδων της αμερικανικής κυβέρνησης.

Το Κογκρέσο υποτίθεται ότι πρέπει να διαθέσει χρηματοδότηση σε 438 κυβερνητικές υπηρεσίες πριν από την 1η Οκτωβρίου, την έναρξη του οικονομικού έτους. Όμως οι νομοθέτες σπάνια τηρούν αυτή την προθεσμία και συνήθως ψηφίζουν προσωρινά νομοσχέδια δαπανών για να διατηρήσουν τη λειτουργία της κυβέρνησης ενώ ολοκληρώνουν τη δουλειά τους.

Το τρέχον προσωρινό νομοσχέδιο δαπανών λήγει το Σάββατο. Ρεπουμπλικάνοι και Δημοκρατικοί έχουν ετοιμάσει νομοθεσία που θα μεταθέσει την προθεσμία στις 14 Μαρτίου, αλλά ο Τραμπ έχει παροτρύνει τους Ρεπουμπλικάνους του να την καταψηφίσουν.

Εάν οι νομοθέτες δεν καταλήξουν σε μια συμφωνία που να μπορεί να περάσει από τη Βουλή των Αντιπροσώπων που ελέγχεται από τους Ρεπουμπλικάνους και τη Γερουσία που πλειοψηφεί από τους Δημοκρατικούς και να την περάσουν πριν από τα μεσάνυχτα της Παρασκευής, η χρηματοδότηση για μεγάλο μέρος της κυβέρνησης θα λήξει.

Το όριο χρέους είναι ένα ανώτατο όριο που καθορίζεται από το Κογκρέσο για το πόσα χρήματα μπορεί να δανειστεί η κυβέρνηση των ΗΠΑ.Επειδή η κυβέρνηση ξοδεύει περισσότερα χρήματα από όσα εισπράττει σε φορολογικά έσοδα, οι νομοθέτες πρέπει να αντιμετωπίζουν περιοδικά το ζήτημα – ένα πολιτικά δύσκολο έργο, καθώς πολλοί είναι απρόθυμοι να ψηφίσουν για περισσότερο χρέος.

Ο Τραμπ θέλει το Κογκρέσο να αντιμετωπίσει το ανώτατο όριο χρέους τώρα, ώστε να μην χρειαστεί να ασχοληθεί με αυτό όταν θα βρίσκεται στον Λευκό Οίκο. Μία από τις πρώτες προτεραιότητές του κατά την επιστροφή του στην εξουσία θα είναι η παράταση των φορολογικών περικοπών που ψηφίστηκαν κατά την πρώτη του θητεία.

Κάτι τέτοιο θα προσθέσει περίπου 4 τρισεκατομμύρια δολάρια την επόμενη δεκαετία στο σημερινό χρέος των 36 τρισεκατομμυρίων δολαρίων της ομοσπονδιακής κυβέρνησης των ΗΠΑ, λένε οι ειδικοί σε θέματα φορολογίας.

Το Κογκρέσο καθόρισε το πρώτο όριο χρέους ύψους 45 δισεκατομμυρίων δολαρίων το 1939 και έκτοτε χρειάστηκε να αυξήσει το όριο αυτό 103 φορές, καθώς οι δαπάνες ξεπερνούσαν σταθερά τα φορολογικά έσοδα. Το δημόσιο χρέος ήταν 98% του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος των ΗΠΑ τον Οκτώβριο, σε σύγκριση με 32% τον Οκτώβριο του 2001.

Σύμφωνα με μια συμφωνία για τον προϋπολογισμό του 2023, το Κογκρέσο ανέστειλε το ανώτατο όριο του χρέους μέχρι την 1η Ιανουαρίου 2025. Πρακτικά, το αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών θα είναι σε θέση να πληρώνει τους λογαριασμούς του για αρκετούς μήνες ακόμη, αλλά το Κογκρέσο θα πρέπει να ασχοληθεί με το θέμα κάποια στιγμή το επόμενο έτος.

Η αποτυχία να δράσει θα μπορούσε να εμποδίσει το Υπουργείο Οικονομικών να πληρώσει τα χρέη του. Μια χρεοκοπία των ΗΠΑ θα είχε πιθανότατα σοβαρές συνέπειες, θα αναστάτωνε τις παγκόσμιες χρηματοπιστωτικές αγορές και θα βύθιζε τη χώρα σε ύφεση.

Μερικές φορές το Κογκρέσο αυξάνει το ανώτατο όριο του χρέους αθόρυβα και μερικές φορές οι νομοθέτες χρησιμοποιούν την ευκαιρία για να συμμετάσχουν σε μια θορυβώδη συζήτηση για τη δημοσιονομική πολιτική πριν αυξήσουν το ανώτατο όριο την τελευταία δυνατή στιγμή.

Οι Ρεπουμπλικανοί προσπάθησαν ανεπιτυχώς να συνδυάσουν την αύξηση του ανώτατου ορίου χρέους με περικοπές δαπανών το 1995 και το 1996, οδηγώντας σε μερικό κλείσιμο της κυβέρνησης.

Κέρδισαν σημαντικούς περιορισμούς των δαπανών σε μια αντιπαράθεση του 2011, η οποία έσπρωξε τις Ηνωμένες Πολιτείες στα πρόθυρα της χρεωκοπίας και προκάλεσε την πρώτη υποβάθμιση της κορυφαίας πιστοληπτικής τους ικανότητας.

Οι Ρεπουμπλικάνοι κέρδισαν επίσης κάποιους περιορισμούς δαπανών στη συμφωνία για το ανώτατο όριο του χρέους το 2023, αλλά πολλοί στο κόμμα απογοητεύτηκαν που δεν πήραν περισσότερα.

Ο Τραμπ στο παρελθόν έχει εκφράσει μερικές φορές την υποστήριξή του για το κλείσιμο της κυβέρνησης, και η μεγαλύτερη στην ιστορία των ΗΠΑ -η οποία διήρκεσε 34 ημέρες τον Δεκέμβριο του 2018 και τον Ιανουάριο του 2019- έγινε κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας του.

Ο Μασκ έχει αναδειχθεί ως ένας από τους πιο σπάταλους στην πολιτική των ΗΠΑ φέτος και η απειλή του θα μπορούσε να έχει απήχηση σε ορισμένους Ρεπουμπλικάνους.

Πιθανότατα έχει μικρότερη βαρύτητα με τους Δημοκρατικούς που εκπροσωπούν σταθερά φιλελεύθερες περιοχές ή με γερουσιαστές και από τα δύο κόμματα που δεν θα επανεκλεγούν για άλλα έξι χρόνια.

Ο Μασκ προσπάθησε και απέτυχε τον Νοέμβριο να επηρεάσει την έκβαση της αναμέτρησης για την ηγεσία των Ρεπουμπλικάνων στη Γερουσία. Τώρα όμως δεν φαίνεται να κάνει πίσω. Σε άλλη ανάρτηση γράφει πως «Οι εκλεγμένοι αντιπρόσωποί σας σας άκουσαν και τώρα το τρομερό νομοσχέδιο είναι νεκρό. Η φωνή του λαού θριάμβευσε! VOX POPULI – VOX DEI» (μτφ. Φωνή Λαού – Φωνή Θεού).

Your elected representatives have heard you and now the terrible bill is dead. The voice of the people has triumphed!

VOX POPULI

VOX DEI

— Elon Musk (@elonmusk) December 18, 2024