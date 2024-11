Σε μόλις δύο ημέρες, η αντιπρόεδρος Καμάλα Χάρις θα αναμετρηθεί με τον Ντόναλντ Τραμπ, καθώς οι Αμερικανοί θα ψηφίσουν στις εκλογές του 2024.

Με πάνω από 70 εκατομμύρια ψηφοφόρους να έχουν ήδη ψηφίσει, οι εθνικές δημοσκοπήσεις εξακολουθούν να δείχνουν τους δύο υποψηφίους σε αδιέξοδο.

Οι περισσότερες δημοσκοπήσεις προβλέπουν μια απίστευτα στενή κούρσα, με τη Χάρις να βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο 48% και τον Τραμπ λίγο κάτω από το 47%.

Οι τελευταίες ημέρες της προεκλογικής εκστρατείας έχουν επικεντρωθεί κυρίως στις κρίσιμες πολιτείες, που αναμένεται ευρέως ότι θα κρίνουν τα αποτελέσματα των εκλογών.

Φέτος είναι επτά και είναι η Αριζόνα, η Τζόρτζια, το Μίσιγκαν, η Νεβάδα, η Βόρεια Καρολίνα, η Πενσυλβάνια και το Ουισκόνσιν.

Να σημειωθεί ότι οι δύο υποψήφιοι πραγματοποίησαν τις τελευταίες προεκλογικές συγκεντρώσεις τους το Σαββατοκύριακο στην πολιτεία της Βόρειας Καρολίνας.

Μια δημοσκόπηση δείχνει ότι η Χάρις μπορεί να έχει προβάδισμα σε δύο σημαντικές πολιτείες που αλλάζουν, κάτι που θα είναι ζωτικής σημασίας για να προηγηθεί στο εκλογικό σώμα, σύμφωνα με τον Independent.

Ο τελευταίος μέσος όρος των εθνικών δημοσκοπήσεων, δείχνει τη Χάρις να προηγείται με 1,2 μονάδες έναντι του Τραμπ. Κατά μέσο όρο, η Χάρις προηγείτο οριακά του Τραμπ, αλλά η διαφορά αυτή έχει κλείσει σημαντικά τον τελευταίο μήνα.

Μια νέα σειρά δημοσκοπήσεων από το CNN και την SSRS υποδεικνύουν κάποια πιο συγκεκριμένα προβάδισμα σε δύο πολιτείες μάχης, τα οποία έχουν γίνει πιο σφιχτά τις τελευταίες εβδομάδες.

Η δημοσκόπηση σε πιθανούς ψηφοφόρους διαπίστωσε ότι ο Χάρις έχει προβάδισμα 5 μονάδων έναντι του Τραμπ στο Μίσιγκαν, με 48% έναντι 43%.

Στο Ουισκόνσιν, η δημοσκόπηση έδειξε προβάδισμα 6 μονάδων για τη Χάρις.

Και τα δύο αυτά αποτελέσματα βρίσκονται λίγο έξω από το περιθώριο λάθους, γεγονός που υποδηλώνει ότι η Χάρις θα μπορούσε να κατακτήσει ένα μικρό προβάδισμα σε αυτές τις πολιτείες την επόμενη εβδομάδα.

Στην Πενσυλβάνια, ωστόσο, οι δύο υποψήφιοι παραμένουν σε αδιέξοδο με 48% υποστήριξη ο καθένας.

Η Πενσυλβάνια, η οποία έχει 19 ψήφους του εκλεκτορικού σώματος, έχει αποτελέσει σημαντικό σημείο εστίασης τόσο για την εκστρατεία του Τραμπ όσο και για την εκστρατεία του Χάρις σε αυτές τις εκλογές.

Οι υποψήφιοι έχουν κάνει στάσεις στην πολιτεία πολλές φορές τον μήνα, ενώ το αμφίβολο δώρο του δισεκατομμυριούχου Elon Musk σχεδιάστηκε για να κινητοποιήσει τους ψηφοφόρους της Πενσυλβάνια.

Η Πενσυλβάνια γύρισε υπέρ του Τραμπ το 2016, αλλά ο πρόεδρος Μπάιντεν ανέκτησε την πολιτεία της γενέτειράς του το 2020.

Και οι δύο νίκες ήταν σε απόσταση λίγων εκατοστών η μία από την άλλη, πράγμα που σημαίνει ότι όλα τα βλέμματα είναι στραμμένα στην πολιτεία φέτος.

Στις υπόλοιπες κρίσιμες πολιτείες Αριζόνα, Τζόρτζια, Νεβάδα και Βόρεια Καρολίνα, η μάχη είναι αμφίρροπη.

Η Δημοκρατική Κάμαλα Χάρις και ο Ρεπουμπλικανός Ντόναλντ Τραμπ πραγματοποίησαν τις τελευταίες προεκλογικές συγκεντρώσεις τους το Σαββατοκύριακο.

Ο Τραμπ, σύμφωνα με το euro news να επαναφέρει το «Αμερικανικό Όνειρο» και ισχυρίστηκε ότι οι Αμερικανοί των προαστίων «δέχονται επίθεση» από εγκληματίες.

The United States is now an OCCUPIED COUNTRY, but it will soon be an occupied country no longer. November 5th, 2024 will be LIBERATION DAY in America! #VOTE pic.twitter.com/QRZgJF7J2F

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 2, 2024