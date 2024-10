Χιλιάδες διαδηλωτές έχουν συγκεντρωθεί μπροστά από την έδρα του κοινοβουλίου στο Τμπιλίσι (Τιφλίδα) στη Γεωργία για να διαμαρτυρηθούν για το αποτέλεσμα των βουλευτικών εκλογών, μετά την έκκληση που απηύθυνε η πρόεδρος της χώρας, Σαλομέ Ζουραμπισβίλι, καταγγέλλοντας παραβιάσεις της εκλογικής διαδικασίας.

Η Εκλογική Επιτροπή ανέδειξε νικητή των βουλευτικών εκλογών το κυβερνών φιλορωσικό κόμμα Γεωργιανό Ονειρο με το 54% των ψήφων σε μία εκλογική διαδικασία που, όπως κατήγγειλαν οι διεθνείς παρατηρητές, έβριθε παραβιάσεων και παρατυπιών, οι οποίες χρήζουν έρευνας, σύμφωνα με τις δυτικές χώρες.

Δείτε φωτογραφίες και βίντεο από τις κινητοποιήσεις:

❗️ BREAKING: Opposition protests begin in the center of Tbilisi

Protesters in Georgia took to the roadway and paralyzed traffic near the parliament building in Tbilisi. The protesters disagree with the victory of the ruling Georgian Dream party in the parliamentary elections.… pic.twitter.com/oSqIJrJnmb

— NEXTA (@nexta_tv) October 28, 2024