Με νέο φορμάτ διεξάγονται πλέον οι τρεις διοργανώσεις της UEFA. Πλέον στο Champions League, συμμετέχουν 36 αντί για 32 ομάδες που ήταν μέχρι τώρα, με 1 από τα 4 έξτρα εισιτήρια, να δίνεται στην πρωταθλήτρια ομάδα με το καλύτερο πενταετή συντελεστή στο ranking της UEFA, από αυτές που θα αγωνιστούν στο «μονοπάτι των πρωταθλητών» στα προκριματικά της διοργάνωσης.

Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ δεν αποκλείεται, αν κατακτήσουν την φετινή Superleague, να είναι αυτή η ομάδα και to10.gr παρουσιάζει τα δεδομένα που μπορούν να φέρουν μία ελληνική ομάδα απευθείας στη League Phase της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης. Βέβαια, υπάρχει μία βασική προϋπόθεση για να ισχύσει αυτό. Ο νικητής του φετινού Champions League, να έχει εξασφαλίσει τη συμμετοχή του στη διοργάνωση της σεζόν 2025-26, μέσα από το πρωτάθλημά του.

Αρχικά να σημειωθεί πως, ο πρωταθλητής της χώρας μας, θα παίξει το επόμενο καλοκαίρι στον δεύτερο προκριματικό γύρο, αλλά ο Παναθηναϊκός και η ΑΕΚ δεν θα βρεθούν απευθείας στη League Phase, λόγω χαμηλού συντελεστή στη βαθμολογία της UEFA. Από εκεί και πέρα, Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ είναι μέσα στις δέκα κορυφαίες ομάδες στο πενταετές ranking της UEFA και αν ο πρωταθλητής Ελλάδος 2024-25 είναι ένας εκ των δύο, τότε θα «μονομαχήσει» με άλλες 9 ομάδες για το απευθείας εισιτήριο.

Αυτή τη στιγμή (17/10) ο Ολυμπιακός είναι πέμπτος στη σχετική κατάταξη και για να είναι αυτός που θα πάρει το έξτρα εισιτήριο χρειάζεται να μη στεφθούν πρωταθλητές στις χώρες του οι Ρέιντζερς (Σκωτία), Ντίναμο Ζάγκρεμπ (Κροατία), Σαχτάρ (Ουκρανία) και Σάλτσμπουργκ (Αυστρία). Με την προϋπόθεση πάντα πως αυτός θα στεφθεί. Από την άλλη ο ΠΑΟΚ, αν είναι αυτός ο νικητής της Superleague, θα πρέπει εκτός από τις 4 ομάδες που αναφέραμε να μη κερδίσουν το εγχώριο πρωτάθλημά τους και ο Ερυθρός Αστέρας (Σερβία) με την Κοπεγχάγη (Δανία).

First 5 of the highest ranked clubs in the potential UCL champions path in 2025 are currently NOT leading their domestic leagues.

If all leagues ended today, Crvena zvezda 🇷🇸 would be first in line for direct entry into the Champions League. pic.twitter.com/1pTENtzpf9

— Football Meets Data (@fmeetsdata) October 7, 2024