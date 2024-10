Η κοινότητα του στίβου θρηνεί τον χαμό του πρώην Παγκόσμιου Πρωταθλητή στα 800m Κ20 και χάλκινου Παγκόσμιου Πρωταθλητή του 2017 στο Λονδίνο, Κιπιεγκόν Μπετ.

Σύμφωνα με την οικογένειά του, ο Μπετ πέθανε εξαιτίας αυτού που οι γιατροί αναφέρουν ως επιπλοκές στο συκώτι και τα νεφρά, μια ασθένεια που τον ανάγκασε να περάσει μεγάλες περιόδους στο νοσοκομείο. Η αδερφή του Πουρίτι Κιρούι, η οποία είναι επίσης αθλήτρια, είπε ότι ο εκλιπών ήταν σε κατάθλιψη από το 2018 μετά τον τετραετή απαγόρευση λόγω καταγγελιών για ντόπινγκ.

«Όταν ο Κιπιεγκόν τιμωρήθηκε, άρχισε να πίνει πολύ, δεν έτρωγε καλά και εμφάνισε κατάθλιψη. Προσπαθήσαμε να τον βοηθήσουμε να σταματήσει να πίνει, αλλά όποτε θέλαμε να τον πάμε σε κέντρο απεξάρτησης εξαφανιζόταν από το σπίτι για πολλές ημέρες» , είπε η αδερφή του.

Η περίοδος αποκλεισμού του Μπετ έληξε τον Αύγουστο του 2022, αλλά δυσκολεύτηκε να επιστρέψει στις προπονήσεις και την προηγούμενη του ζωή.

Η Κιρούι πριν από μια εβδομάδα δήλωσε ότι ο αδερφός της έκανε εμετό αίματος και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου νοσηλεύτηκε και πήρε εξιτήριο. Επρόκειτο να επιστρέψει στο νοσοκομείο το περασμένο Σάββατο (05/10) για περαιτέρω φαρμακευτική αγωγή.

«Ήταν άρρωστος, παραπονιόταν για πόνους στο στομάχι για περίπου έναν μήνα. Οι γιατροί είπαν ότι είχε πρόβλημα στο συκώτι και έμπαινε και έβγαινε από το νοσοκομείο. Την περασμένη εβδομάδα τον πήγαμε στο νοσοκομείο αφού άρχισε να κάνει εμετό με αίμα και εισήχθη άμεσα. Πήγα να τον δω την περασμένη Κυριακή το πρωί και μου είπε ότι πονούσε. Είπε στον μπαμπά μας, που είναι ιερέας, να προσευχηθεί για αυτόν γιατί δεν ένιωθε ότι θα επιζούσε και μετά τις 12:00 το μεσημέρι πέθανε. Κάναμε ό,τι μπορούσαμε για να τον σώσουμε, αλλά μας άφησε. Είναι πολύ οδυνηρό», είπε η Κίρουι και πρόσθεσε ότι η οικογένεια είναι συντετριμμένη από τον θάνατό του.

Rest in peace, Kipyegon Bett.

The former junior 800m world champion has died following a short illness. pic.twitter.com/sCjAz0TuVB

— BBC Sport (@BBCSport) October 7, 2024