Τουλάχιστον 16 είναι οι νεκροί από τις πλημμύρες και τις κατολισθήσεις στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη μετά τις καταρρακτώδεις βροχές που έπληξαν τη χώρα, αιφνιδιάζοντας τους κατοίκους.

Λίγες ώρες αφού ανακοινώθηκε ένας πρώτος απολογισμός, που έκανε λόγο για 14 θύματα, ο εκπρόσωπος της αστυνομίας Λιούντεβιτ Μάριτσα επιβεβαίωσε ότι βρέθηκαν άλλοι δύο νεκροί.

«Ήταν τρομακτικό, απολύτως τρομακτικό», είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Εμίρ Άρφατζαν, κάτοικος του χωριού Ντόνια Γιαμπλάνιτσα, που επλήγη χειρότερα από τις πλημμύρες.

«Πολλά κυβικά μέτρα νερού και χιλιάδες τόνοι πέτρες έπεσαν στο χωριό. Καταστράφηκαν καμιά δεκαριά σπίτια», είπε ο 62χρονος άνδρας, εμφανώς οργισμένος.

«Ο κόσμος δεν είχε χρόνο να… Είχαμε μόνο μερικά δευτερόλεπτα για να φύγουμε. Αλλά καταφέραμε να σώσουμε ένα παιδί», πρόσθεσε.

Το χωριό, που απέχει 70 χιλιόμετρα από το Σαράγεβο, είχε αποκοπεί από τον υπόλοιπο κόσμο επί πολλές ώρες το πρωί. Οχήματα του στρατού και της υπηρεσίας πολιτικής προστασίας κατάφεραν να το προσεγγίσουν το απόγευμα και αντίκρισαν ένα τοπίο ολοκληρωτικής καταστροφής. Το τζαμί είχε βυθιστεί στο νερό και μόνο η άκρη του μιναρέ φαινόταν.

Πολλοί κάτοικοι δεν θα μπορέσουν να επιστρέψουν στα σπίτια τους απόψε. «Σημάδεψαν το σπίτι μας με έναν σταυρό, που σημαίνει ότι πρέπει να φύγουμε», είπε ο Άρφατζαν, που σχεδίαζε να πάει στο σπίτι του γιου του, στο γειτονικό χωριό Κόνιτς.

Σύμφωνα με τη δημόσια τηλεόραση BHRT, άλλοι δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν στην περιοχή της Φόινιτσα, αλλά αυτή η πληροφορία δεν κατέστη δυνατόν να επαληθευτεί. Πολλοί άνθρωποι παραμένουν αγνοούμενοι. Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία με ελικόπτερα της ειρηνευτικής δύναμης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUFOR).

Η τριμερής προεδρία της Βοσνίας κήρυξε την περιοχή σε κατάσταση φυσικής καταστροφής.

Σε φωτογραφίες που έδωσε στη δημοσιότητα η υπηρεσία σιδηροδρόμων φαίνονται οι ράγιες καλυμμένες με πέτρες και ξύλα.

Στο Κισιλιάκ, που απέχει 30 χιλιόμετρα από το Σαράγεβο, πολλά σπίτια, αυτοκίνητα και κήποι καλύφθηκαν από τα νερά μέσα σε μερικά λεπτά. «Η βροχή άρχισε χθες το βράδυ γύρω στις 9 και συνεχίστηκε όλη τη νύχτα. Όλα ήταν φυσιολογικά μέχρι τις 5 το πρωί, όταν άρχισαν να πέφτουν τεράστιες ποσότητες νερού», αφηγήθηκε ο δήμαρχος Μλάντεν Μίσουριτς-Ράμλιακ. «Έχουμε εκατοντάδες πλημμυρισμένα σπίτια. Γεννήθηκα εδώ, πέρασα όλη μου τη ζωή στο Κισιλιάκ και ποτέ δεν είχαμε τέτοιες πλημμύρες», πρόσθεσε ο δήμαρχος.

«Πρόκειται για σκηνές Αποκάλυψης. Ακόμη και πιο ηλικιωμένοι κάτοικοι (…) δεν θυμούνται να έχει πέσει τόσο πολλή βροχή σε τόσο λίγο χρόνο, τα ρυάκια να μετατρέπονται σε μεγάλα ποτάμια» και να παρασέρνουν γέφυρες, είπε στα τοπικά μέσα ενημέρωσης ο Ρενάτο Πέγιακ, ο δήμαρχος του Κρέσεβο, που απέχει μερικά χιλιόμετρα από το Κισιλιάκ.

Την αλληλεγγύη της Ελλάδας στη δοκιμαζόμενη από τις πλημμύρες Βοσνία-Ερζεγοβίνη εκφράζει το ΥΠΕΞ σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X.

«Εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στις οικογένειες και τους αγαπημένους των θυμάτων των καταστροφικών πλημμυρών που έπληξαν τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη. Οι σκέψεις μας είναι με όλους όσοι επλήγησαν από αυτή την καταστροφή», αναφέρει το ΥΠΕΞ. «Η Ελλάδα», υπογραμμίζει, «στέκεται αλληλέγγυα με την Β-Ε».

We extend our sincere condolences to the families & loved ones of the victims of the devastating floods that hit Bosnia and Herzegovina.

Our thoughts are with all those affected by this disaster. #Greece stands in solidarity w/#BiH. pic.twitter.com/AwnECI2FTb

