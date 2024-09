Το Ισραήλ δεν αξίζει να είναι μέλος του ΟΗΕ

«Δεν θα φύγουμε. Δεν θα φύγουμε. Δεν θα φύγουμε». Με αυτή τη φράση, δηλώνοντας την αποφασιστικότητα των Παλαιστινίων να παραμείνουν στη γη τους, ξεκίνησε την ομιλία του ο πρόεδρος της Παλαιστινιακής Αρχής, Μαχμούντ Αμπάς, στη Σύνοδο του ΟΗΕ την ώρα που η κλιμάκωση σε περιφερειακό πόλεμο στη Μέση Ανατολή είναι προ των πυλών.

Ανεβαίνοντας στο βήμα ο Παλαιστίνιος πρόεδρος οι παρευρισκόμενοι ξέσπασαν σε χειροκροτήματα. «Η Παλαιστίνη είναι η πατρίδα μας. Είναι η γη των πατεράδων μας, των παππούδων μας. Θα παραμείνει δική μας. Και αν κάποιος φύγει, θα είναι οι κατακτητές σφετεριστές».

🇵🇸 Palestine’s President Mahmoud Abbas begins his UN speech; diplomats applaud as he takes the podium pic.twitter.com/6dBrKIP0FY

Ο παλαιστινιακός λαός έχει υποστεί «ένα από τα πιο αποτρόπαια εγκλήματα της εποχής μας» εδώ και σχεδόν ένα χρόνο. Πρόκειται για ένα «έγκλημα ενός πολέμου γενοκτονίας πλήρους κλίμακας» που διαπράττει το Ισραήλ, είπε ο Αμπάς.

Δεν είμαι εδώ για να απαντήσω στα «ψέματα» του Νετανιάχου, πρόσθεσε.

«Σταματήστε να σκοτώνετε παιδιά και γυναίκες. Σταματήστε τη γενοκτονία. Σταματήστε να στέλνετε όπλα στο Ισραήλ. Αυτή η τρέλα δεν μπορεί να συνεχιστεί. Όλος ο κόσμος είναι υπεύθυνος για ό,τι συμβαίνει στο λαό μας στη Γάζα και τη Δυτική Όχθη».

Αναφερόμενος στις επιθέσεις της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου ο Αμπάς είπε ότι καταδίκασε τις δολοφονίες αμάχων και από τις δύο πλευρές και τόνισε την ανάγκη να σταματήσει άμεσα ο πόλεμος.

«Αντί να ακούσει τη φωνή της λογικής, η ισραηλινή κυβέρνηση εκμεταλλεύτηκε αυτό που συνέβη για να ξεκινήσει έναν ολοκληρωτικό πόλεμο γενοκτονίας κατά της Γάζας».

«Η ισραηλινή κυβέρνηση εξαπέλυσε έναν ολοκληρωτικό πόλεμο γενοκτονίας εναντίον της Γάζας», δήλωσε και πρόσθεσε ότι τώρα ο λιβανέζικος λαός υφίσταται έναν ακόμα «πόλεμο γενοκτονίας».

Ο πρόεδρος της Παλαιστινιακής Αρχής είπε ότι η διεθνής κοινότητα πρέπει να επιβάλει άμεσα κυρώσεις στο Ισραήλ και κατηγόρησε τις ΗΠΑ για τη στάση που έχουν κρατήσει.

«Είναι λυπηρό το γεγονός ότι οι ΗΠΑ εμπόδισαν τρεις φορές το σχέδιο ψηφίσματος του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ που απαιτούσε από το Ισραήλ να τηρήσει κατάπαυση του πυρός.

Πρόκειται για τις Ηνωμένες Πολιτείες, την ίδια χώρα που ήταν το μοναδικό μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας που ψήφισε κατά της χορήγησης του κράτους της Παλαιστίνης για ένταξη στον ΟΗΕ. Δεν αξίζουμε την ιδιότητα του μέλους στα μάτια της Αμερικής, γι’ αυτό και χρησιμοποιούν βέτο εναντίον της.

Αναφορικά με το Ισραήλ «το οποίο αρνείται να εφαρμόσει τα ψηφίσματα των Ηνωμένων Εθνών, δεν αξίζει να είναι μέλος» του ΟΗΕ, τόνισε.

Σε αντίθεση με την αμερικανική κυβέρνηση ο Μαχμούντ Αμπάς δήλωσε «ευγνώμων» για τους Αμερικανούς που διαδηλώνουν στους δρόμους.

Στη συνέχεια παρουσίασε την πρότασή του. «Πρώτα από όλα πρέπει να υπάρξει συνολική και μόνιμη κατάπαυση του πυρός στη Γάζα και να τερματιστούν οι στρατιωτικές επιθέσεις στη Δυτική Όχθη και την Ανατολική Ιερουσαλήμ».

«Δεύτερον, η ανθρωπιστική βοήθεια πρέπει να παραδοθεί επειγόντως γιατί δεν υπάρχει τίποτα στη Γάζα».

«Τρίτον, ζήτησε μια πλήρη αποχώρηση του Ισραήλ από τη Λωρίδα της Γάζας» και απέρριψε τη δημιουργία ρυθμιστικών ζωνών ή την κατάληψη οποιουδήποτε τμήματος της Γάζας.

«Δεν θα επιτρέψουμε τον εκτοπισμό κανενός Παλαιστίνιου και την έξωση των Παλαιστινίων από τα εδάφη τους».

«Τέταρτον, την προστασία των προσφύγων του ΟΗΕ για τους Παλαιστίνιους πρόσφυγες (Unrwa) και των ανθρωπιστικών οργανώσεων από τις ενέργειες του Ισραήλ».

«Πέμπτο, απαιτούμε διεθνή προστασία για τους Παλαιστίνιους στα εδάφη της κατεχόμενης γης τους. Δεν πολεμάμε το Ισραήλ. Δεν μπορούμε να πολεμήσουμε το Ισραήλ και δεν θέλουμε να πολεμήσουμε, αλλά θέλουμε προστασία».

Έκτον, το κράτος της Παλαιστίνης να αναλάβει την ευθύνη στη Γάζα και να είναι το μόνο αρμόδιο να επιβάλει την πλήρη δικαιοδοσία του σε αυτήν.

