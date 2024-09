Τουλάχιστον 48 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στη Νιγηρία, μετά τη σύγκρουση βυτιοφόρου με φορτηγό που μετέφερε επιβάτες και βοοειδή, ανακοίνωσε η υπηρεσία καταστροφών της χώρας.

Η Υπηρεσία Διαχείρισης Εκτάκτων Αναγκών της Πολιτείας του Νίγηρα ανέφερε ότι η σύγκρουση συνέβη περίπου στις 00:30 τοπική ώρα την Κυριακή και προκάλεσε έκρηξη που καταπλάκωσε και τα δύο οχήματα.

Ο γενικός διευθυντής της υπηρεσίας, Abdullahi Baba-arah, δήλωσε ότι ομάδες αντιμετώπισης στάλθηκαν στο σημείο για να διαχειριστούν την κατάσταση. Ορισμένα άλλα οχήματα καταστράφηκαν επίσης από την έκρηξη.

Πλάνα που ελήφθησαν από τη σκηνή λίγο μετά το συμβάν δείχνουν τα δύο οχήματα, τα οποία έχουν καεί εντελώς, καθώς και έναν αριθμό νεκρών βοοειδών.

#Nigeria: At least 48 people were killed in a fuel tanker truck explosion on Sunday (September 8), following a collision with another vehicle in the north-central region. pic.twitter.com/VY0qNSdXhA

