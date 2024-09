Οι πλουσιότερες γυναίκες του κόσμου, όπως η Alice Walton, η Julia Koch, η Françoise Bettencourt Meyers, η Jacqueline Mars και η MacKenzie Scott, δεν ζουν απλώς τη φαντασμαγορική ζωή των δισεκατομμυριούχων που όλοι φαντάζονται. Οι ιστορίες τους είναι γεμάτες ίντριγκα, δράματα, σκάνδαλα κι ανατροπές που κάνουν τις ζωές τους ακόμα πιο ενδιαφέρουσες και προκλητικές. Πίσω από τα χρήματα κρύβονται πάθη και αποφάσεις, που καθορίζουν όχι μόνο τις δικές τους πορείες, αλλά και τον κόσμο γύρω τους.

Ας ρίξουμε μια πιο «juicy» ματιά στις ζωές των γυναικών αυτών που βρέθηκαν στο top 5 της λίστας Forbes με τις πιο εύπορες και ισχυρές γυναίκες του κόσμου.

With Walmart stock at an all-time high, Alice Walton–the only daughter of the retail giant’s founder Sam Walton (d. 1992)–became the world’s wealthiest woman Wednesday for the first time since May 2022. https://t.co/UjPiEtME9y

