Ο Christopher Gregor από το Νιου Τζέρσεϊ καταδικάστηκε την περασμένη Παρασκευή σε φυλάκιση 25 ετών για τον θάνατο του 6χρονου γιου του.

Υπενθυμίζεται πως ο κατηγορούμενος είχε αναγκάσει τον μικρό Corey Micciolo να τρέχει μέχρις εξαντλήσεως σε διάδρομο γυμναστικής ως τιμωρία στις 20 Μαρτίου του 2021. Ο 6χρονος τελικά άφησε την τελευταία του πνοή στις 2 Απριλίου του ίδιου έτους.

«Θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι στις 2 Απριλίου δεν έκανα τίποτα που να προκάλεσε το θάνατο του Corey», δήλωσε ο Gregor. «Δεν έκανα κακό στον γιο μου. Τον αγαπούσα και εξακολουθώ να τον αγαπώ. Μετανιώνω που δεν τον έφερα νωρίτερα στο νοσοκομείο. Δεν ήξερα πόσο άρρωστος ήταν. Δεν ήξερα. Απλά νόμιζα ότι ήταν κουρασμένος», πρόσθεσε.

Το βίντεο από κάμερες ασφαλείας του γυμναστηρίου δείχνουν τον Gregor να αυξάνει την ταχύτητα του μηχανήματος με αποτέλεσμα ο Corey να πετάγεται και να πέφτει έξι φορές. Σημειώνεται πως η αυστηρή «τιμωρία» του πατέρα προς το παιδί ήταν επειδή εκτιμούσε ότι έχει αρκετά παραπανίσια κιλά.

Σε ένα άλλο βίντεο ο Gregor φαίνεται να μεταφέρει το ταλαιπωρημένο σώμα του παιδιού στο νοσοκομείο, στις 2 Απριλίου.

A man from New Jersey has been sentenced to 25 years in prison for abusing his 6-year-old son to death.

Christopher Gregor was found guilty of child endangerment and manslaughter in May after a jury heard evidence that he forced his son, Corey Micciolo, to perform abusive… pic.twitter.com/ZDRxyTKrLV

— The NewsWale (@TheNewswale) August 5, 2024