Το Κρεμλίνο περιορίστηκε σήμερα Δευτέρα στο να αναφερθεί στη «μη φιλική ρητορική» προς τη Ρωσία της Αμερικανίδας αντιπροέδρου Κάμαλα Χάρις, η οποία φαίνεται να είναι η καλύτερα τοποθετημένη στο στρατόπεδο των Δημοκρατικών για να αντιμετωπίσει τον Ντόναλντ Τραμπ στις προεδρικές εκλογές, μετά την απόσυρση του Τζο Μπάιντεν από την κούρσα.

«Δεν μπορούμε να αξιολογήσουμε την πιθανή υποψηφιότητα της Χάρις διότι έως σήμερα η συνεισφορά της στις σχέσεις μας δεν ήταν σημαντική. Έκανε δηλώσεις με μια μάλλον μη φιλική ρητορική προς τη χώρα μας», δήλωσε στους δημοσιογράφους ο Ντμίτρι Πεσκόφ, εκπρόσωπος του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν.

