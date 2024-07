Μουσικό φεστιβάλ διακόπηκε εχθές στη Σλοβακία, αφού τουλάχιστον 29 άνθρωποι τραυματίστηκαν από καταιγίδα, από τη σφοδρότητα της οποίας καταστράφηκαν οι υπαίθριες εγκαταστάσεις, ανακοίνωσαν οι διοργανωτές.

Το φεστιβάλ Pohoda ήταν σε εξέλιξη στη Τρέντσιν, στη δυτική Σλοβακία. Οι διοργανωτές αρχικά έκαναν λόγο για 8 τραυματίες λόγω της κακοκαιρίας, αλλά στη συνέχεια ανέφεραν ότι είναι τουλάχιστον 15 και οι περισσότεροι από αυτούς φέρουν ελαφρά τραύματα.

«Αφού εξετάσαμε πόσο χρόνο είχαμε στη διάθεσή μας για να βεβαιωθούμε για την ασφάλεια των εγκαταστάσεων, αποφασίσαμε να διακόψουμε το Pohoda 2024» αναφέρεται στον ιστότοπο του φεστιβάλ. Οι θεατές θα μεταφερθούν με λεωφορεία σε διάφορες πόλεις της περιοχής.

#BREAKING #SLOVAKIA #TRENCIN #POHODA

🔴 SLOVAKIA :📹 MOMENT OF TENT COLLAPSE DUE TO SEVERE STORM DURING THE POHODA MUSIC FESTIVAL IN TRENČIN,

Pohoda festival cancelled.

29 people injured. #Ultimahora #Eslovaquia #Storm #Tormenta #Tempête #Búrka #Slovaquie

📹 via Eva_CZ1 pic.twitter.com/tsJVkQ70J8

— LW World News 🌍 (@LoveWorld_Peopl) July 13, 2024