Μέχρι τώρα έχει επιβεβαιωθεί ένας νεκρός και πιθανώς ένας δεύτερος, ανέφερε στο ABC News ο εισαγγελέας της κομητείας Μπάτλερ, μετά την απόπειρα δολοφονίας κατά του Ντόναλντ Τραμπ.

Ο εισαγγελέας πρόσθεσε πως ένας από τους νεκρούς είναι ο φερόμενος ως δράστης. Υπάρχουν πληροφορίες πως υπάρχει και ένας τραυματίας σε κρίσιμη κατάσταση.

Οι μυστικές υπηρεσίες έχουν δηλώσει πως υπάρχει ανοιχτή έρευνα και ο έλεγχος αφορά την εγχώρια τρομοκρατία.

🚨🇺🇸 MULTIPLE SHOOTERS ALLEGEDLY INVOLVED IN TRUMP SHOOTING

The dead bodies of at least two suspected shooters allegedly were recovered after a shooting at Trump’s rally.

One shooter was allegedly found on the roof, and the other among the crowd.

Source: BNO, ABC AU News pic.twitter.com/OjOFrcWBPP

— Mario Nawfal (@MarioNawfal) July 13, 2024