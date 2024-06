Ο Σάσα Βεζένκοφ δεν ανήκει πλέον στους Σακραμέντο Κινγκς, καθώς όπως αποκάλυψε ο Έιντριαν Βοϊναρόφσκι η ομάδα της Καλιφόρνια συμφώνησε για την ανταλλαγή του Βούλγαρου φόργουορντ με τους Τορόντο Ράπτορς.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει ο έγκυρος ρεπόρτερ του ESPN οι «βασιλιάδες» παραχώρησαν τον Βεζένκοφ μαζί με τον Ντάβιο Μίτσελ για λογαριασμό του Τζέιλεν ΜακΝτάνιελς. Παράλληλα η ομάδα του Μάικ Μπράουν στέλνει στους Καναδούς και το νούμερο 45 από τον αποψινό δεύτερο γύρο του draft.

Από χθες (στον πρώτο γύρο του draft) οι Κινγκς είχαν… στρώσει το deal αφού επέλεξαν έναν γκαρντ, τον Ντέβιον Κάρτερ, και έτσι μπόρεσαν να συμπεριλάβουν στη συμφωνία με τους Ράπτορς τον Μίτσελ, ο οποίος θα μετακομίσει στους «δεινόσαυρους» μαζί με τον Βούλγαρο.

Οι Ράπτορς βρίσκονται σε κατάσταση… χτισίματος, με αποτέλεσμα να παραμένει άγνωστο το τι σκέφτονται να κάνουν με τον Βέζένκοφ. Πάντως με τις συνθήκες που επικρατούν στην ομάδα ο έμπειρος φόργουορντ είναι πολύ πιθανό να βρει λεπτά συμμετοχής, που ήταν και ο κύριος λόγος για να ζητήσει ανταλλαγή από τους Κινγκς.

The Raptors are sending Jalen McDaniels to the Kings in the deal, sources tell ESPN. https://t.co/7wsl5cI2sx

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) June 27, 2024