Έχει διαφημιστεί ως το ψηλότερο κτίριο στον κόσμο που θα επισκιάσει κάθε άλλο ουρανοξύστη στο πέρασμά του – αλλά ο Πύργος της Τζέντα δεν έχει εμφανιστεί ακόμα, παρόλο που η κατασκευή του ξεκίνησε πριν από 11 χρόνια.

Ο ουρανοξύστης αυτός στη Σαουδική Αραβία -πρόκειται να ξεπεράσει το Μπουρτζ Χαλίφα στο Ντουμπάι– καθώς οι σχεδιαστές του εκτιμούν ότι θα έχει ολοκληρωθεί μέσα στα επόμενα τέσσερα με πέντε χρόνια.

Ο Πύργος της Τζέντα, ο οποίος αρχικά ονομάστηκε Kingdom Tower, υπόσχεται να ξεπεράσει κάθε προηγούμενο… αν και η δημιουργία του έχει απομακρυνθεί αρκετά από το αρχικό χρονοδιάγραμμα.

Τα σχέδια για την κατασκευή του ανακοινώθηκαν για πρώτη φορά το 2008 από τον δισεκατομμυριούχο επενδυτή πρίγκιπα Alwaleed Bin Tala της Σαουδικής Αραβίας.

Ωστόσο η όλη διαδικασία κατασκευής ήταν πολύ υποτονική – οι εργασίες ξεκίνησαν το 2013, αλλά χρειάστηκε πάνω από ένας χρόνος μόνο για να τεθούν τα τεράστια θεμέλια.

🇸🇦🇧🇭 Saudi to build record 2 km tall tower worth $5 billion

Saudi Arabia plans to build a 2-kilometer skyscraper in Riyadh that would be the tallest building in the world. The tower would cost about $5 billion to build, contractors in the region say. pic.twitter.com/aoebGdWlS1

— aare🕊 (@aanjuwon) December 14, 2022