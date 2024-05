Ο Ντόναλντ Τραμπ είναι και επίσημα ο πρώτος πρώην ή νυν πρόεδρος των ΗΠΑ που καταδικάζεται ερχόμενος αντιμέτωπος με ποινικές κατηγορίες στην ιστορία των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Κάθε μία από τις κατηγορίες κακουργήματος επισύρει μέγιστη ποινή φυλάκισης τεσσάρων ετών.

Όμως ο Χουάν Μέρτσαν, ο δικαστής που επιβλέπει την υπόθεση, δεν αναμένεται να εγκρίνει μια τόσο μακρά ποινή. Πολλοί νομικοί παρατηρητές πιστεύουν ότι η ποινή δεν θα ξεπεράσει τα τέσσερα χρόνια, αλλά ο Τραμπ θα μπορούσε επίσης να αποφύγει εντελώς τη φυλάκιση και αντ’ αυτού να λάβει αναστολή ή κοινωνική εργασία.

Ο Μέρτσαν, θα σταθμίσει διάφορους παράγοντες για να λάβει την απόφασή του, συμπεριλαμβανομένης της μοναδικής φύσης της υπόθεσης, της ηλικίας του Τραμπ και της υλικοτεχνικής υποδομής για την ασφάλεια ενός πρώην προέδρου όσο βρίσκεται στη φυλακή.

— MSNBC (@MSNBC) May 30, 2024