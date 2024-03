Ο Ολυμπιακός με μια μυθική εμφάνιση ισοπέδωσε την Μακάμπι Τελ Αβίβ στη Σερβία με 6-1 και προκρίθηκε στα προημιτελικά του Europa Conference League.

Μια ανεπανάληπτη επιτυχία, με τους Ερυθρόλευκους να γράφουν ιστορία και να γεμίζουν με χαρά και περηφάνια τον κόσμο τους και φυσικά τον ηγέτη του πειραϊκού συλλόγου, Βαγγέλη Μαρινάκη, ο οποίος έστειλε το δικό του μήνυμα μετά την επική πρόκριση.

Ο ισχυρός άνδρας του Ολυμπιακού έκανε λόγο για μια θρυλική βραδιά και μια ιστορική πρόκριση, με τον Βαγγέλη Μαρινάκη να δίνει συγχαρητήρια στον Μεντιλίμπαρ και στους ποδοσφαιριστές του για την επική εμφάνιση απέναντι στην Μακάμπι.

«Συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε» ανέφερε χαρακτηριστικά ο ηγέτης του Ολυμπιακού, που πανηγύρισε με την ψυχή του την τεράστια πρόκριση των Πειραιωτών στα προημιτελικά του Europa Conference League.

Αναλυτικά το μήνυμα του Βαγγέλη Μαρινάκη:

«Μια θρυλική βραδιά, μια ιστορική νίκη πρόκριση!

Συγχαρητήρια σε όλους! Αυτός είναι ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ μας, αυτή είναι η μεγάλη μας αγάπη, η πειραιώτικη ψυχή μας! ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ ΝΑ ΟΝΕΙΡΕΥΟΜΑΣΤΕ! NEVER EVER GIVE UP!

DREAM, LOVE, CREATE , FIGHT, SURVIVE, WIN».

Δείτε την ανάρτηση του ηγέτη του Ολυμπιακού: