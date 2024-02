Μουδιασμένη παρακολουθεί η εκπαιδευτική κοινότητα, τις εξελίξεις στο Κολλέγιο της Ευρώπης, μετά τις καταγγελίες σεξουαλικής παρενόχλησης που διατυπώθηκαν από φοιτήτριά του.

Όπως αποκαλύπτει το Politico, το φημισμένο πανεπιστημιακό ίδρυμα του Βελγίου, έχει ξεκινήσει έρευνα σε έναν από τους καθηγητές του για τις εν λόγω καταγγελίες, ενώ έξι πρώην υπάλληλοι και φοιτητές του ζητούν με επιστολή στην πρύτανη, Φεντερίκα Μογκερίνι, την απόλυσή του.

Μάλιστα, φέρεται ότι αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που ο καθηγητής καταγγέλλεται για τέτοια συμπεριφορά, αφού και στο παρελθόν παρενοχλούσε φοιτήτριες.

Το Politico επικοινώνησε με όλα τα εμπλεκόμενα μέρη και μίλησε με περισσότερους από 20 νυν και πρώην φοιτητές και προσωπικό του Κολλεγίου. Σε όλους παραχωρήθηκε ανωνυμία για να μιλήσουν με ειλικρίνεια για τον καθηγητή, που έχει βαθιές διασυνδέσεις με την πολιτική της ΕΕ.

Μία από τις γυναίκες αποφοίτους, περιέγραψε την έλλειψη δράσης κατά τη διάρκεια της θητείας της στο Κολλέγιο σχετικά με τις καταγγελίες ως «ομερτά», τον κώδικα σιωπής της μαφίας. «Έτσι θα το περιέγραφα. Είναι ‘παρακαλώ, σκάστε»», είπε.

Τέσσερις πρώην φοιτήτριες, που ήταν 20 ετών όταν ήρθαν σε επαφή με τον 50χρονο σήμερα καθηγητή, μοιράστηκαν μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που, όπως είπαν, αποδεικνύουν υποτιθέμενες ανάρμοστες επαφές από τον καθηγητή που εκτείνονται σε διάστημα μεγαλύτερο της δεκαετίας.

Η νυν φοιτήτρια προκάλεσε επίσημα την έρευνα για τον καθηγητή σε ένα email που έστειλε στη Μογκερίνι στις 7 Φεβρουαρίου.

Όταν το Κολλέγιο ρωτήθηκε σχετικά, αρνήθηκε να κάνει κάποιο σχόλιο και αρκέστηκε στο ότι «μία επίσημη διαδικασία βάσει του κώδικα δεοντολογίας βρίσκεται σε εξέλιξη».

Η Μογκερίνι, που έχει διατελέσει επικεφαλής της εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ, συναντήθηκε με τον καθηγητή για να συζητήσει την καταγγελία, την οποία έλαβε στις 10 Ιανουαρίου.

Έκτοτε αποχώρησε προσωρινά από το ρόλο του στη Μπριζ, αλλά συνεχίζει να εργάζεται σε άλλα ιδρύματα. Ένα από τα άλλα ιδρύματα, στα οποία διδάσκει ο καθηγητής, δήλωσε στο Politico ότι είναι ενήμερο για τη συνεχιζόμενη έρευνα.

«Εφαρμόζω για τον εαυτό μου τον κανόνα να μην μιλάω για την υπόθεση πριν ολοκληρωθεί η διαδικασία», δήλωσε ο καθηγητής, όταν ρωτήθηκε.

The College of Europe — a training ground for EU officials — is investigating one of its professors over allegations of sexual harassment brought by one of his students.

We spoke to more than 20 sources tied to the College about the accusations.

— POLITICOEurope (@POLITICOEurope) February 16, 2024