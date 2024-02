Συναγερμός σήμανε στο Κάνσας, όταν την στιγμή που οι Kansas City Chiefs γιόρταζαν την κατάκτηση του φετινού Super Bowl, τρεις άνδρες άρχισαν να πυροβολούν μέσα στον κόσμο με αποτέλεσμα μία μητέρα να πέσει νεκρή και να τραυματιστούν πάνω από είκοσι άνθρωποι.

Συγκεκριμένα, ο ένας από τους τρεις δράστες έγινε αντιληπτός από τον κόσμο, με αποτέλεσμα οι πολίτες να τον ακινητοποιήσουν, ενώ οι άλλοι δύο συνελήφθησαν από τις Αρχές. Από τα 21 άτομα που τραυματίστηκαν, οκτώ είναι σε κρίσιμη κατάσταση, επτά έχουν σοβαρά τραύματα και οι υπόλοιποι είναι ελαφρώς τραυματισμένοι.

Τουλάχιστον 29 άνθρωποι νοσηλεύονται με τραυματισμούς μετά τους φονικούς πυροβολισμούς που σημειώθηκαν την Τετάρτη, σύμφωνα με τέσσερα τοπικά νοσοκομεία. Ο αρχηγός της αστυνομίας του Κάνσας Στέισι Γκρέιβς δήλωσε κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου ότι 22 άνθρωποι πυροβολήθηκαν κατά το περιστατικό, μία εκ των οποίων πέθανε από τα τραύματά του.

Όμως η αστυνομία εξακολουθεί να εργάζεται για τον συνολικό αριθμό των τραυματιών. Τα νοσοκομεία δήλωσαν στο CNN ότι 19 από τους 29 ασθενείς νοσηλεύονται για τραύματα από πυροβολισμούς.

Το University Health Truman Medical Center δέχθηκε 12 θύματα, οκτώ εκ των οποίων έφεραν τραύματα από πυροβολισμούς, σύμφωνα με τον δρα Μαρκ Στιλ. Από αυτούς που φέρουν τραύματα από πυροβολισμούς, ο Στιλ δήλωσε ότι δύο βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση και έξι σε σταθερή κατάσταση.

Το Σύστημα Υγείας του Πανεπιστημίου του Κάνσας περιθάλπει ένα θύμα πυροβολισμού από το περιστατικό, σύμφωνα με τον Alexis Del Cid, παρουσιαστή και οικοδεσπότη του ειδησεογραφικού δικτύου του νοσοκομειακού συστήματος. Η Del Cid δεν είχε πληροφορίες σχετικά με το πόσοι μπορεί να έχουν προσέλθει στο νοσοκομείο τους με άλλα τραύματα.

Το νοσοκομείο Children’s Mercy Hospital δέχτηκε 12 ασθενείς από το περιστατικό, σύμφωνα με την Stephenie Meyer, ανώτερη αντιπρόεδρο και επικεφαλής νοσηλευτικής υπηρεσίας. Έντεκα από αυτούς είναι παιδιά ηλικίας μεταξύ 6 και 15 ετών. Οι εννέα έχουν τραύματα από πυροβολισμούς, δήλωσε η ίδια σε συνέντευξη Τύπου. Όλοι οι ασθενείς αναμένεται να αναρρώσουν πλήρως, πρόσθεσε η Μέγιερ.

Τρεις ασθενείς μπήκαν στο νοσοκομείο St. Luke’s στο Κάνσας Σίτι, σύμφωνα με την εκπρόσωπο Laurel Gifford. Όλοι έχουν ελαφρά τραύματα. Επιπλέον, το St. Luke’s περιθάλπει ένα θύμα πυροβολισμού που βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση, είπε η ίδια.

Ένα από τα βίντεο φέρεται να αποτυπώνει την ηρωική προσπάθεια οπαδών των Κάνσας Σίτι να ακινητοποιήσουν έναν από τους υπόπτους και να βοηθήσουν τις αρχές στη σύλληψή του. Όπως μεταδίδει το NBC, επικαλούμενο αυτόπτη μάρτυρα, μόλις οι φαν έπεσαν πάνω στον άνδρα που έτρεχε για να το σταματήσουν, το όπλο του έπεσε στο έδαφος.

JUST IN: The moment a man was tackled by brave Chiefs fans after the shooting at Union Station in Kansas City.

The fans could be seen heroically tackling the suspect as he ran away.

Shortly after the man was tackled, police swarmed the area where they found a gun.

A sniper… pic.twitter.com/lhoYxGKNr9

— Collin Rugg (@CollinRugg) February 14, 2024