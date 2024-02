Η λαμπερή τελετή των Grammy δεν είχε καλή κατάληξη για τον ράπερ Killer Mike που απομακρύνθηκε με χειροπέδες από τους αστυνομικούς μετά από τρία βραβεία.

Ο 48χρονος ράπερ κέρδισε το βραβείο για το καλύτερο ραπ τραγούδι, την καλύτερη ραπ ερμηνεία και το καλύτερο ραπ άλμπουμ, αλλά έφυγε με χειροπέδες μετά από «σωματική διαμάχη» στη λαμπερή τελετή των Grammy.

Εκπρόσωπος του αστυνομικού τμήματος του Λος Άντελες δήλωσε στη MailOnline πως ένας άνδρας ανακρίθηκε χωρίς να επιβεβαιώνουν την ταυτότητά του. Σύμφωνα με όσα μεταδίδει το TMZ, o ράπερ Killer Mike έχει συλληφθεί για σωματική βλάβη.

«Ένας ενήλικος άνδρας τέθηκε υπό κράτηση για μια σωματική διαμάχη που έλαβε χώρα μέσα στην αρένα» σημείωσε χαρακτηριστικά ο εκπρόσωπος, εξηγώντας ότι η διαμάχη συνέβη λίγα λεπτά πριν από τη σύλληψή του. Ο ράπερ Killer Mike συνεπλάκη σύμφωνα με το TMZ με έναν φρουρό ασφαλείας.

«Σύμφωνα με την προκαταρκτική έρευνα, ο άντρας ερευνάται για ξυλοδαρμό. Δεν θα ταυτοποιηθεί μέχρι να συλληφθεί και να του απαγγελθούν κατηγορίες αν αυτό συμβεί».

Σε βίντεο που εξασφάλισε το TMZ φαίνεται ο ράπερ Killer Mike να διαπληκτίζεται με τους φρουρούς ασφαλείας καθώς περπατούσε έξω στη βροχή με κάποιον να κρατά μια ομπρέλα πάνω από το κεφάλι του.

Λίγο νωρίτερα, σύμφωνα με το TMZ, ο Killer Mike είχε ρίξει κάτω έναν φρουρό ασφαλείας καθώς προσπθούσε να φύγει. Στα πλάνα φαίνεται ο ράπερ να προσπαθεί να περάσει την ομάδα ασφαλείας που φαίνεται να προσπαθεί να τον εμποδίσει.

Φαίνεται πως υπήρξε έντονη διαμάχη, με τον Killer Mike να σπρώχνει έναν φρουρό ασφαλείας, προσπαθώντας να τον παρακάμψει. Λίγο αργότερα του πέρασαν χειροπέδες οι αστυνομικοί.

Καθώς ο ράπερ μεταφέρθηκε πίσω στην αρένα ακούγεται κάποιος να φωνάζει «Free Mike!».

