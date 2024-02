Μια ακόμα φορά που η Τέιλορ Σουίφτ κατάφερε να κλέψει τις εντυπώσεις, αποσπώντας το τέταρτο βραβείο Grammy στην κατηγορία για το καλύτερο άλμπουμ της χρονιάς.

Η λαμπερή τραγουδίστρια κέρδισε το άλμπουμ της χρονιάς στα βραβεία Grammy 2024, συμπληρώνοντας τέσσερις νίκες σε αυτή την κατηγορία στην καριέρας της.

Γίνεται έτσι η τραγουδίστρια με τις περισσότερες νίκες στα βραβεία Grammy για τα άλμπουμ της «Midnights», «Fearless», «1989» και «Folklore».

Αξίζει να σημειωθεί πως οι θρύλοι της μουσικής Φρανκ Σινάτρα, Πολ Σάιμον και Στίβι Γουόντερ έχουν κερδίσει το σημαντικό βραβείο από τρεις φορές ο καθένας.

Ένα στοιχείο που ουσιαστικά δίνει ακόμα μεγαλύτερη αξία στο τέταρτο βραβείο Grammy για την αγαπημένη της Αμερικής Τέιλορ Σουίφτ.

Καλύτερη ηχογράφηση

Miley Cyrus – Flowers

Βραβείο καλύτερου νέου καλλιτέχνη

Victoria Monét

Το τραγούδι της χρονιάς

Billie Eilish – What Was I Made For? from Barbie

Καλύτερο ποπ άλμπουμ της χρονιάς

Taylor Swift – Midnights

🚨 | Taylor Swift announcing her BRAND NEW ALBUM “THE TORTURED POETS DEPARTMENT” is out April 19! #GRAMMYs pic.twitter.com/d0P6VqbLO0 — Taylor Swift News (@TSwiftNZ) February 5, 2024

Καλύτερο R&B τραγούδι

SZA – Snooze

Καλύτερη σόλο ερμηνεία ποπ

Miley Cyrus – Flowers

Καλύτερο folk άλμπουμ

Joni Mitchell – Joni Mitchell at Newport (Live)

My dads favorite My moms favorite , I watched them dance in the kitchen I sang this song & cried remembering the memories it just gave me 🥂🫶🏼 Joni Mitchell 80yr #GRAMMYs #GRAMMYs2024 pic.twitter.com/9O4EDAQspk — NYC Strong (@_happilyMarreed) February 5, 2024

Καλύτερη ερμηνεία ποπ ντουέτου/συγκροτήματος

SZA featuring Phoebe Bridgers – Ghost in the Machine

Καλύτερη ποπ χορευτική ηχογράφηση

Kylie Minogue – Padam Padam

Καλύτερο R&B άλμπουμ

Victoria Monét – Jaguar II

Καλύτερο ραπ τραγούδι

Killer Mike featuring André 3000, Future and Eryn Allen Kane – Scientists & Engineers

Καλύτερο ραπ άλμπουμ

Killer Mike – Michael

Οι καλλιτέχνες που κέρδισαν τα περισσότερα βραβεία

Phoebe Bridgers (4)

boygenius (3)

SZA (3)

Victoria Monét (3)

Killer Mike (3)

Taylor Swift (2)

Billie Eilish (2)

Miley Cyrus (2)

Jason Isbell (2)

Chris Stapleton (2)

Τα βραβεία Grammy πραγματοποιήθηκαν για άλλη μια φορά στο Crypto.com Arena του Λος Άντζελες, με τον κωμικό παρουσιαστή του του «The Daily Show» Τρέβορ Νόα παρουσίασε την τελετή για τέταρτη συνεχή φορά.

Μια από τις πιο συγκινητικές στιγμές υπήρξε η παρουσία της Σελίν Ντιόν, η οποία εμφανίστηκε για πρώτη φορά σε τελετή μετά τη διάγνωσή της με το Σύνδρομου Δύσκαμπτου Ατόμου.

Céline Dion stepped out at the 2024 Grammy Awards amid her ongoing health issues. The pop icon made a rare public appearance at the 66th annual Grammys by stepping out to present the final award of the night pic.twitter.com/lSlEK2WFAl — People (@people) February 5, 2024

Στη σκηνή μάγεψαν με την παρουσία τους η θρυλική Joni Mitchell, η οποία κέρδισε ακόμη ένα βραβείο, η Dua Lipa, η Billie Eilish, αλλά και ο Travis Scott.