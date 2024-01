Η Τέιλορ Σουίφτ, οι Rolling Stones, η Λάνα Ντελ Ρέι και οι Beatles βρέθηκαν στην κορυφή των πωλήσεων άλμπουμ και σινγκλ βινυλίου για το 2023 στο Ηνωμένο Βασίλειο, σύμφωνα με τα στοιχεία των Official Charts.

Η Τέιλορ Σουίφτ συνεχίζει να αποδεικνύει ότι το 2023 ήταν η χρονιά της, με το «1989 (Taylor’s Version)» να είναι το άλμπουμ με τις μεγαλύτερες πωλήσεις. Αποτελεί επανηχογράφηση του πέμπτου στούντιο άλμπουμ της αμερικανίδας τραγουδίστριας και τραγουδοποιού, «1989» (2014) το οποίο κυκλοφόρησε στις 27 Οκτωβρίου 2023, από τη Republic Records. Πουλώντας συνολικά 84.700 αντίτυπα σε βινύλιο από την κυκλοφορία του τον περασμένο Οκτώβριο, το κορυφαίο άλμπουμ είναι το πρώτο από τα τρία άλμπουμ της Τέιλορ που περιλαμβάνονται στο Top 10. Συνολικά η Σουίφτ έχει 8 άλμπουμ με τις μεγαλύτερες πωλήσεις στο Top 40 των LP βινυλίου.

Πρόκειται για τα «Speak Now (Taylor’s Version)» (4η θέση), «Midnights» (8η θέση), «Lover» (20η θέση), «Folklore» (21η θέση), «Reputation» (27η θέση), «Evermore» (37η θέση) και «Folklore – The Long Pond Studio Sessions» (σ.σ. Record Store Day περιορισμένη έκδοση, 38η θέση). Καθόλου άσχημα.

Λατρεία για βινύλια

Ανάλυση της ΒΡΙ (British Phonographic Industry, η Εμπορική Ενωση της Βρετανικής Ηχογραφημένης Μουσικής Βιομηχανίας) των δεδομένων διαπίστωσε ότι το 2023 αποτέλεσε τη 16η συνεχή χρονιά αύξησης των πωλήσεων βινυλίου στο Ηνωμένο Βασίλειο και τα υψηλότερα ποσοστά ετήσιων πωλήσεων από το 1990. Σύμφωνα με BPI το 2023 οι πωλήσεις βινυλίου αυξήθηκαν τέσσερις φορές ταχύτερα από το 2022. Η άνοδος που σημειώθηκε ήταν 11,7% ήτοι 5,9 εκατομμύρια μονάδες. Το 2022, οι πωλήσεις βινυλίου αυξήθηκαν κατά 2,9%, σε σχέση με 2021.

Παρά το γεγονός ότι τα τέσσερα πέμπτα της κατανάλωσης ηχογραφημένης μουσικής αποτελείται από streaming, η ζήτηση για βινύλιο αρνείται να μειωθεί με την αγορά να βρίσκεται στο υψηλότερο ετήσιο επίπεδό της εδώ και 33 χρόνια. Περισσότερα από 250.000 άλμπουμ βινυλίου πουλήθηκαν μόνο την εβδομάδα πριν από τα Χριστούγεννα.

Το νέο άλμπουμ (και από τα καλύτερα της χρονιάς) των Rolling Stones «Hackney Diamonds» βρίσκεται στο Νούμερο 2 της λίστας με τις μεγαλύτερες πωλήσεις βινυλίου. Κυκλοφόρησε τον Οκτώβριο του 2023, έγινε το 14ο νούμερο 1 άλμπουμ των Stones και βρέθηκε στη κορυφή για δύο εβδομάδες. Η Λάνα Ντελ Ρέι ολοκληρώνει το Top 3 με το «Did you know that there’s a tunnel under Ocean Blvd».

Την πρώτη δεκάδα των άλμπουμ που κυκλοφόρησαν το 2023 συμπληρώνουν τα «The Ballad of Darren» (7) των Blur, το «GUTS» της Ολίβια Ροντρίγκο (9) και το δεύτερο άλμπουμ του Λούις Καπάλντι «Broken By Desire to Be Heavenly Sent» (10). Στην 5η θέση ήταν το «Rumours» των Fleetwood Mac και το «The Dark Side Of The Moon» των Pink Floyd.

Τα σινγκλ του 2023

Οι Beatles κερδίζουν το σινγκλ βινυλίου με τις μεγαλύτερες πωλήσεις της χρονιάς, που έφυγε προσφάτως με το «τελευταίο» τραγούδι τους που έσπασε κάθε ρεκόρ.

Ο λόγος φυσικά για το «Now and then». Πούλησε 33.000 αντίτυπα σε βινύλιο από την ημέρα της κυκλοφορίας του. Το θρυλικό γκρουπ πρόσφερε το σινγκλ σε εκδόσεις 12″ και 7″ κλασικές αλλά και με χρώμα. Οταν το κομμάτι έφθασε στο νούμερο 1 στο Official Single Chart στις 10 Νοεμβρίου, έσπασαν πολλά ρεκόρ, συμπεριλαμβανομένου του μεγαλύτερου χρονικού διαστήματος μεταξύ του πρώτου και του τελευταίου νούμερο 1 ενός καλλιτέχνη, και φυσικά του σινγκλ βινυλίου με τις ταχύτερες πωλήσεις του αιώνα στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Οι Boygenius – το supergroup που αποτελείται από τους Φίμπι Μπρίτζερς, Τζούλιεν Μπέικερ και Λούσι Ντέικους – έρχονται στο Νο 2 με το ΕΡ του Σεπτεμβρίου ενώ ο πειραματικός παραγωγός Aphex Twin βρίσκεται στην τρίτη θέση με το «Blackbox Life Recorder 21F». Το βασικό σινγκλ των Rolling Stones, «Angry», από το άλμπουμ «Hackney Diamonds», έφθασε στην 4η θέση.

Οι Sex Pistols κέρδισαν τρεις θέσεις στο Top 10 των σινγκλ βινυλίου με τα «Anarchy in UK» (5), «Holidays in the Sun» (6) και «Pretty Vacant» (9), ενώ το «Say Yes to Heaven» της Λάνα Ντελ Ρέι, που κυκλοφόρησε τον Νοέμβριο σε περιορισμένη έκδοση, έφθασε στην 7η θέση.

Δύο από τα αγαπημένα χριστουγεννιάτικα τραγούδια (επανεκδόσεις) του Ηνωμένου Βασιλείου συμπληρώνουν το Top 10. Οι Wham με το all time classic «Last Christmas» είναι στο νούμερο 8, ενώ το «Fairytale of New York» των Pogues και Κίρστι Μακόλ βρέθηκε στη 10η θέση.