«Η πρώτη selfie της ελευθερίας!». Το μήνυμα που έγραψε η Gypsy Rose Blanchard στις 28 Δεκεμβρίου στον λογαριασμό της στο Instagram έχει ήδη συγκεντρώσει περισσότερα από 6,5 εκατομμύρια likes.

Και όταν λέει «ελευθερία», το εννοεί κυριολεκτικά: Αυτή ήταν η πρώτη της selfie μετά την έξοδό της από τις γυναικείες φυλακές του Μιζούρι, όπου κρατούνταν επί οκτώ χρόνια για τη δολοφονία της μητέρας της, Dee Dee Blanchard.

Αν ήταν ήδη διάσημη, μετά την αποφυλάκισή της έγινε κανονική διασημότητα. Το πρόσωπό της είναι παντού στα ταμπλόιντ, πολλά τηλεοπτικά κανάλια θέλουν να ακούσουν την ιστορία της και ό,τι δημοσιεύει στο Instagram (όπου έχει περισσότερους από 6,5 εκατομμύρια followers) και στο TikTok (τον ίδιο αριθμό) δέχεται εκατομμύρια αλληλεπιδράσεις, που σχετίζονται κυρίως με την εικόνα της, τα αξεσουάρ της, το χτένισμά της ή το μανικιούρ της- τα πάντα εξετάζονται εξονυχιστικά σαν να ήταν ποπ σταρ.

Η Gypsy Rose Blanchard μιλάει για τη φυλακή

«Δεν της άξιζε αυτό»

Υπάρχουν κάποιοι που δεν συμμετέχουν στον ενθουσιασμό: «Με κάνει να νιώθω πολύ άβολα που είναι τόσο διάσημη αυτή τη στιγμή για κάτι τόσο φρικτό», λέει ένα από τα σχόλια. Λίγες ημέρες πριν βγει από τη φυλακή, έδωσε μια μακροσκελή συνέντευξη στο περιοδικό People, εκφράζοντας τη μεταμέλειά της για ένα έγκλημα για το οποίο μετανιώνει «κάθε μέρα». «Δεν της άξιζε αυτό. Της άξιζε να είναι εκεί που είμαι εγώ, να κάθεται στη φυλακή και να εκτίει ποινή για εγκληματική συμπεριφορά».

Η απελευθέρωσή της προκάλεσε τέτοια αναστάτωση που, σύμφωνα με το TMZ, η αστυνομία του Μιζούρι αναγκάστηκε να την εμποδίσει να παρακολουθήσει έναν αγώνα των Kansas City Chiefs, όπου ήλπιζε να συναντήσει το είδωλό της, την Taylor Swift, τακτική θαμώνας από την αρχή της σχέσης της με τον παίκτη Travis Kelce.

Για να ικανοποιήσει τη δίψα για πληροφορίες, το Lifetime έκανε πρεμιέρα με το The Prison Confessions of Gypsy Rose Blanchard, ένα ντοκιμαντέρ έξι τμημάτων με νέες αποκαλύψεις για την υπόθεση, η οποία απέκτησε παγκόσμια φήμη χάρη σε ένα προηγούμενο ντοκιμαντέρ, το Mommy Dead and Dearest.

Ποιο είναι το τέρας;

«Μετά από μια ζωή σιωπής, επιτέλους μπορώ να χρησιμοποιήσω τη φωνή μου για να μοιραστώ την ιστορία μου και να πω την αλήθεια μου. Ως επιζήσασα από αδυσώπητη παιδική κακοποίηση, αυτό το ντοκιμαντέρ καταγράφει την προσπάθειά μου για απελευθέρωση και το ταξίδι μου μέσα από την αυτογνωσία», λέει η Gypsy στο τρέιλερ. «Είμαι αδιαμαρτύρητα ο εαυτός μου και δεν φοβάμαι να αποκαλύψω τα κρυμμένα κομμάτια της ζωής μου που δεν είχαν αποκαλυφθεί ποτέ μέχρι τώρα».

Στις 14 Ιουνίου 2015, αστυνομικοί από την κομητεία Greene του Μιζούρι πήγαν στο σπίτι της Dee Dee Blanchard, αφού ειδοποιήθηκαν από γείτονες, οι οποίοι ανησύχησαν βλέποντας μια περίεργη ανάρτηση στο Facebook. «Αυτή η σκύλα είναι νεκρή!» μπορούσε να διαβάσει κανείς σε έναν λογαριασμό που συνήθως ήταν γεμάτος θετικότητα και επικεντρωνόταν στην κόρη της Gypsy, ένα άρρωστο κορίτσι που ήταν το κέντρο της ζωής της. Μη μπορώντας να επικοινωνήσουν μαζί της, φοβήθηκαν ότι κάτι θα μπορούσε να έχει συμβεί και στις ίδιους.

Όταν η αστυνομία μπήκε στο σπίτι βρήκε το πτώμα της Dee Dee, η οποία είχε μαχαιρωθεί επανειλημμένα, αλλά κανένα ίχνος της κόρης της, μόνο το αναπηρικό καροτσάκι της. Όλοι οι συναγερμοί χτύπησαν. Φοβήθηκαν ότι επρόκειτο για απαγωγή. Το κορίτσι ήταν γνωστό στην περιοχή- ήταν τακτικός θαμώνας σε φιλανθρωπικές εκδηλώσεις. Έπασχε από λευχαιμία, καρδιακά προβλήματα και μυϊκή δυστροφία.

Ένα βίντεο με τη μαμά και την κόρη

Η Gypsy δεν ήταν το κοριτσάκι που νόμιζαν οι γείτονές της

Η θεωρία της απαγωγής αποκλείστηκε όταν η αστυνομία εντόπισε την IP των αναρτήσεων της Dee Dee στο Facebook σε ένα σπίτι στο Ουισκόνσιν. Εκεί βρήκαν την Gypsy και τον Nicholas Godejohn, με τον οποίο ανακαλύφθηκε ότι είχε κρυφή ρομαντική σχέση. Τους συνέλαβαν και τους δύο.

Το πιο εκπληκτικό μέρος της όλης αλυσίδας φρικαλεοτήτων ήταν ότι η Gypsy ήταν πράγματι σε θέση να περπατήσει μόνη της- δεν έμοιαζε πλέον με το εύθραυστο κορίτσι που έβλεπαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης περιτριγυρισμένη από πριγκίπισσες της Disney. Σύμφωνα με την αρχική έρευνα, το έγκλημα είχε σχεδιαστεί από την Gypsy και είχε εκτελεστεί από τον Godejohn, τον οποίο είχε γνωρίσει μέσω ενός χριστιανικού δικτύου γνωριμιών.

Η Gypsy δεν ήταν το κοριτσάκι που νόμιζαν οι γείτονές της. Ήταν μια 25χρονη γυναίκα της οποίας η μητέρα είχε παραποιήσει το πιστοποιητικό γέννησής της. Ούτε ήταν άρρωστη: H Dee Dee ήταν αυτή που την αρρώστησε. Δεν είχε ποτέ λευχαιμία, αλλά η Dee Dee ξύρισε το κεφάλι της για να φαίνεται ότι είχε. Την υπέβαλε επίσης σε μια σειρά από πολύπλοκες, περιττές χειρουργικές επεμβάσεις, στην προσπάθειά της να την κάνει εντελώς εξαρτημένη. Πώς μπόρεσε να συμβεί κάτι τέτοιο; Το ερώτημα εξακολουθεί να είναι ηχηρό. Η Dee Dee είχε κρατήσει την κόρη της μακριά από την κοινωνία, αλλά και από τον πατέρα της, ο οποίος συνέβαλε στη στήριξή της, αλλά σπάνια τον άφηνε κοντά της.

Δείτε το βίντεο

«Μια σοβαρή ψυχική διαταραχή»

Τι θα μπορούσε να οδηγήσει μια μητέρα να υποβάλει την ίδια της την κόρη σε συνεχή πόνο; Η Dee Dee έπασχε από μια πλασματική διαταραχή, την οποία η Mayo Clinic ορίζει ως «μια σοβαρή ψυχική διαταραχή κατά την οποία κάποιος εξαπατά τους άλλους εμφανιζόμενος ως άρρωστος, αρρωσταίνοντας σκόπιμα ή αυτοτραυματιζόμενος», μια κατάσταση ευρέως γνωστή ως σύνδρομο Μινχάουζεν. Όταν, όπως στην περίπτωση της Dee Dee, οι ασθενείς αρρωσταίνουν άλλους ανθρώπους αντί για τον εαυτό τους, ονομάζεται Μινχάουζεν δι’ αντιπροσώπου και τα θύματα είναι συνήθως παιδιά, ευάλωτοι ενήλικες ή ακόμη και κατοικίδια ζώα. Κάθε φορά που κάποια πληροφορία ερχόταν στο φως κατά τη διάρκεια της έρευνας, το ερώτημα ήταν το ίδιο: Ποιος είναι το τέρας εδώ;

Η Gypsy ήταν συνεργός στη δολοφονία, αυτό ήταν ξεκάθαρο. Άφησε την πόρτα ανοιχτή για να μπορέσει ο φίλος της να μπει στο σπίτι τη νύχτα του εγκλήματος και έγραψε τα λόγια στον λογαριασμό της μητέρας της στο Facebook. Επί μήνες, οι δυο τους είχαν ανταλλάξει μηνύματα που ήρθαν στο φως κατά τη διάρκεια της δίκης- από άκρως σεξουαλικές συζητήσεις μέχρι ερωτήσεις για μονωτική ταινία και μαχαίρια. Ο νόμος θα ήταν ανελέητος, αλλά η κοινωνία είχε αμφιβολίες σχετικά με την ενοχή της.

Μια τέλεια μητέρα

Ο Nick Godejohn καταδικάστηκε σε ισόβια κάθειρξη για φόνο πρώτου βαθμού. Η Gypsy καταδικάστηκε σε 10 χρόνια, το ελάχιστο δυνατό όριο. Χάρη σε μια συμφωνία που αναγνώρισε την καταχρηστική σχέση της με τη μητέρα της, εξέτισε οκτώ χρόνια.

Η υπόθεση είχε όλα τα συστατικά για να προκαλέσει τη γοητεία του κοινού, και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης επωφελήθηκαν από αυτήν. Κυκλοφόρησαν δύο ντοκιμαντέρ: Το προαναφερθέν Mommy Dead and Dearest και το Gypsy’s Revenge.

Το 2019, το Hulu παρήγαγε την ταινία The Act με τον Τζόι Κινγκ και την Πατρίσια Αρκέτ, η οποία έλαβε βραβείο Emmy για τον καλύτερο β’ γυναικείο ρόλο. Ήταν επίσης ένα από τα «ειδεχθή εγκλήματα» που παρουσιάστηκαν στο Law & Order: Special Victims Unit, και εμφανίζεται, ελάχιστα μεταμφιεσμένο, στο The Politician του Ryan Murphy, όπου η Jessica Lange παίζει τη νότια εκδοχή της Dee Dee. Το σύνδρομο Μινχάουζεν πάντα γοήτευε τη μυθοπλασία.

Δείτε το βίντεο

Πώς τους κορόιδεψε όλους οι Dee Dee;

Με κάθε απάντηση ερχόταν και μια άλλη ερώτηση. Πώς κατάφερνε η Dee Dee να εξαπατά γιατρούς και νοσηλευτές για χρόνια; Παρόλο που η μυθοπλασία τους παρουσιάζει ως διαταραγμένα τέρατα, όσοι πάσχουν από πλασματική διαταραχή τείνουν να είναι ευκρινείς, σταθεροί άνθρωποι που περνούν χρόνια μαθαίνοντας να αποφεύγουν τον έλεγχο του συστήματος, και όταν νιώθουν ότι απειλούνται αλλάζουν γιατρό.

Η ανταμοιβή για τόση προσπάθεια είναι η αναγνώριση, η αίσθηση ότι είναι απαραίτητοι, κάνοντας κάτι τόσο φυσιολογικό όπως η φροντίδα των παιδιών να φαίνεται ηρωικό. Αυτός είναι ένας από τους λόγους για τους οποίους αυτοί οι ασθενείς, κατά κανόνα λευκές γυναίκες της μεσαίας τάξης, είναι τόσο ελκυστικοί για τη μυθοπλασία. Τι θα μπορούσε να είναι πιο τρομακτικό από μια απόλυτα φυσιολογική μητέρα που βλάπτει συνεχώς την κόρη της;

Υπάρχει και άλλος ένας πρωταγωνιστής σε αυτή την ιστορία μητέρας-κόρης: Ο Godejohn. Αυτός και η Gypsy μιλούσαν για δύο χρόνια προτού συναντηθούν προσωπικά. Στο πρώτο τους ραντεβού πήγαν να δουν μια ταινία- στο δεύτερο, ταξίδεψε από το Ουισκόνσιν στο Μιζούρι για να σκοτώσει τη Dee Dee. Στο Mommy Dead and Dearest η Gypsy δήλωσε ότι τη νύχτα της δολοφονίας εκείνη και η μητέρα της είχαν κάνει μανικιούρ- στη συνέχεια, όταν η Dee Dee αποκοιμήθηκε, ο Godejohn μπήκε στο σπίτι και τη μαχαίρωσε, ενώ η Gypsy παρέμεινε κρυμμένη στο μπάνιο. Κατά τη διάρκεια της δίκης η Gypsy ομολόγησε ότι τον έπεισε, αλλά παρά το γεγονός ότι οι δικηγόροι του ισχυρίστηκαν ότι τον χειραγώγησε, καταδικάστηκε σε ισόβια κάθειρξη χωρίς δυνατότητα αναστολής.

H περίπτωση του Νicholas Godejohn

Το τέλος του ρομαντισμού

«Ήμουν τυφλά ερωτευμένος», δήλωσε κατά τη διάρκεια της δίκης. Σε μια μεταγενέστερη συνέντευξή του είπε ότι ο χρόνος που πέρασε με τη Gypsy ήταν ο καλύτερος της ζωής του. «Από την αρχή ήξερα ότι ήμασταν αδελφές ψυχές», εξομολογήθηκε. «Αυτές οι πέντε ημέρες που ήμουν πραγματικά μαζί της, σωματικά μαζί της, αυτές οι πέντε ημέρες ήταν οι πιο έντονες και μαγικές και γεμάτες δέος ημέρες που είχα ποτέ». Δήλωσε επίσης ότι δολοφόνησε τη Dee Dee επειδή δεν θα μπορούσαν ποτέ να είναι μαζί όσο εκείνη ζούσε.

Προέκυψε ότι η Gypsy και ο Nicholas χώρισαν αφού εκείνη ανακοίνωσε τον αρραβώνα της με άλλον άνδρα. Το 2020 μπήκε στη ζωή της ο Ράιαν Σκοτ Άντερσον, καθηγητής λυκείου από τη Λουιζιάνα, ένας από τους άνδρες με τους οποίους αντάλλασσε επιστολές όσο εξέτιε την ποινή της.

Παντρεύτηκαν στη φυλακή τον Ιούλιο του 2022, σε μια μικρή τελετή χωρίς καλεσμένους, και τώρα σχεδιάζουν ένα μεγάλο πάρτι με όλους τους φίλους τους. «Το αξίζουμε», δήλωσε αποκλειστικά στο People. Αποκάλυψε επίσης ότι ένιωσε κάποια ανησυχία επειδή δεν είχε ζήσει ποτέ με άντρα: Μόνο η μητέρα της και οι συγκρατούμενοι της έχουν υπάρξει στη ζωή της.

Η τωρινή της ζωή στο Instagram

Καυτό σεξ

Η σχέση τους φαίνεται να πηγαίνει καλά, αν κρίνουμε από ένα αμφιλεγόμενο σχόλιο που έγραψε ως απάντηση σε μια ανάρτηση του συζύγου της στο Instagram, στο οποίο καυχιόταν για την ένταση της σεξουαλικής τους ζωής.

«Ράιαν, μην ακούς τους haters. Σε αγαπώ και εσύ με αγαπάς. Δεν χρωστάμε σε κανέναν τίποτα. Η οικογένειά μας είναι αυτή που μετράει. Αν παίρνεις likes και καλά σχόλια υπέροχα, αν παίρνεις μίσος δεν έχει καμία σημασία. Σ’ αγαπώ. Εκτός αυτού ζηλεύουν γιατί ταράζεις τον κόσμο μου κάθε βράδυ… ναι το είπα, το σεξ είναι φωτιά. Ευτυχισμένη σύζυγος ευτυχισμένη ζωή», έγραψε. Σε αυτό, ο σύζυγός της απάντησε: «Ποιος είπε ότι δίνω δεκάρα για το τι λένε αυτοί οι ζηλιάρηδες ούτως ή άλλως, χαχα… τώρα έλα να το πάρεις μωρό μου…».

Αναζητώντας τη διασημότητα

Η ζωή της Gypsy μετά την αποφυλάκισή της είναι ταραχώδης και ταυτόχρονα ασυνήθιστα συμβατική. Οι γιορτές δεν διέφεραν και πολύ από τις γιορτές των άλλων, εκτός από το γεγονός ότι το πρόσωπό της βρίσκεται παντού όταν ανοίγει την τηλεόραση. Είναι μια 32χρονη γυναίκα που φτιάχνει βίντεο στο TikTok και μοιράζεται φωτογραφίες στο Instagram με την οικογένεια και τους φίλους της, γιορτάζοντας την επιστροφή της στο σπίτι, λες και αντί για κρατική φυλακή περιόδευε στα ελληνικά νησιά με κρουαζιερόπλοιο.

Άλλοι εγκληματίες επιδιώκουν την ανωνυμία μετά την έκτιση της ποινής τους, αλλά αυτό δεν ισχύει στην περίπτωσή της. Υπάρχουν εκείνοι που προειδοποιούν για τον κίνδυνο που μπορεί να εγκυμονεί αυτό για ένα άτομο που πέρασε ολόκληρη τη ζωή του αιχμάλωτο και φυλασσόμενο, πρώτα από τη μητέρα του και στη συνέχεια από το κράτος.

«Ας μην μετατρέψουμε την Gypsy Rose Blanchard σε meme», έγραψε η Lois Shearing στο Cosmopolitan.

