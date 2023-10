Ανατριχιαστικό είναι βίντεο που κάνει τον γύρο του διαδικτύου όπου ένας μικρός Παλαιστίνιος, ο Μοχάμεντ, βρίσκεται σε κατάσταση σοκ μετά από βομβαρδισμούς.

Το βλέμμα του πραγματικά αποτυπώνει τη φρίκη του πολέμου και την κατάσταση που επικρατεί για τους αμάχους στην πολιορκημένη Γάζα.

A Palestinian child named Mohammed appears to be in a state of shock as he is comforted by a man after having woken up to the sounds of Israeli air strikes pic.twitter.com/2oiN60tHOx

— TRT World (@trtworld) October 18, 2023