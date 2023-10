Η πεθερά του πρωθυπουργού της Σκωτίας, η οποία είναι παγιδευμένη στη Γάζα, διερωτήθηκε «πού είναι η ανθρωπιά», καθώς περιέγραφε τις συνθήκες στον παλαιστινιακό θύλακα που δέχεται σφοδρούς βομβαρδισμούς από το Ισραήλ.

Σε ένα βίντεο που αναρτήθηκε στο διαδίκτυο από έναν οικισμό στο κέντρο της Λωρίδας της Γάζας, η Ελίζαμπεθ Ελ-Νάκλα εκλιπαρούσε για βοήθεια, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Πού είναι οι καρδιές των ανθρώπων στον κόσμο, για να αφήνουν αυτό να συμβαίνει σε αυτή την εποχή;».

Η Ελ-Νάκλα, μητέρα της συζύγου τού Χάμζα Γιούσαφ, είχε ταξιδέψει από το σπίτι της στη Σκωτία την περασμένη εβδομάδα, για να επισκεφθεί την οικογένειά της στη Γάζα μαζί με τον σύζυγό της, Μαγκέντ. Το ζευγάρι έχει εγκλωνιστεί από τότε που το Ισραήλ βομβάρδισε τη Γάζα, ως απάντηση στη φονική επίθεση της Χαμάς το περασμένο Σαββατοκύριακο.

Το Ισραήλ έχει δώσει διορία 24 ωρών στους Παλαιστίνιους να εκκενώσουν το νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας πριν από μια αναμενόμενη χερσαία επίθεση, ενώ η Χαμάς καλεί τους ανθρώπους να παραμείνουν στις εστίες τους.

Μιλώντας από την Ντέιρ αλ-Μπάλα, περίπου 10 μίλια νοτιοδυτικά της πόλης της Γάζας, η Ελ-Νάκλα είπε ότι αυτό το βίντεο θα είναι το τελευταίο της, προσθέτοντας πως «όλοι από τη Γάζα κινούνται προς τα εκεί όπου βρισκόμαστε».

«Ένα εκατομμύριο άνθρωποι, χωρίς φαγητό, χωρίς νερό – και εξακολουθούν να τους βομβαρδίζουν καθώς φεύγουν. Πού θα τους βάλεις; Αλλά η σκέψη μου είναι, όλοι αυτοί οι άνθρωποι στο νοσοκομείο δεν μπορούν να εκκενωθούν. Πού είναι η ανθρωπιά; Πού είναι οι καρδιές των ανθρώπων στον κόσμο, για να αφήσουν να συμβεί αυτό στην εποχή μας; Είθε ο Θεός να μας βοηθήσει, αντίο», λέει σπαραχτικά στο βίντεο.

Με μια ανάρτηση, ο πρωθυπουργός της Σκωτίας, Χάμζα Γιούσαφ, αναδημοσιεύει το βίντεο της πεθεράς του και τονίζει:

«Αυτή είναι η Ελίζαμπεθ Ελ-Νάκλα. Είναι η πεθερά μου. Συνταξιούχος νοσοκόμα από το Νταντί της Σκωτίας. Αυτή, όπως και η συντριπτική πλειοψηφία των ανθρώπων στη Γάζα, δεν έχει καμία σχέση με τη Χαμάς. Της έχουν πει να φύγει από τη Γάζα, αλλά, όπως και ο υπόλοιπος πληθυσμός, είναι παγιδευμένη και δεν έχει πού να πάει».

