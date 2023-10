Στο φως της δημοσιότητας ήρθε ένα βίντεο από το μουσικό φεστιβάλ που έγινε στα σύνορα Ισραήλ – Γάζας πριν από την επίθεση της Χαμάς.

Κατά τη διάρκεια του Φεστιβάλ συμμετείχαν εκατοντάδες νέοι, πολλοί εκ των οποίων είτε σκοτώθηκαν είτε απήχθησαν από μέλη της Χαμάς, κατά την εισβολή της σε ισραηλινά εδάφη τα ξημερώματα του Σαββάτου 7 Οκτωβρίου.

Στο εν λόγω πάρτι ήταν και η 30χρονη Γερμανίδα Shani Louk, που δολοφονήθηκε από τη Χαμάς και το άψυχο σώμα της οποίας περιφερόταν στους δρόμους από τα μέλη της τρομοκρατικής οργάνωσης.

Στο βίντεο, εκατοντάδες νέοι διασκεδάζουν και χορεύουν υπό τους ήχους ρέιβ μουσικής, ενώ χαράζει.

Στο τέλος του βίντεο η κάμερα «πιάνει» στον ουρανό μαύρους καπνούς, που εικάζεται ότι οφείλονται είτε σε ρουκέτες που εκτοξεύονται από τη Χαμάς προς το Ισραήλ, είτε σε πυρά από τις ισραηλινές δυνάμεις.

Footage from the music festival that took place on the Israel-Gaza border before the Hamas attack

The fate of many of the participants remains unknown. They may have been killed or kidnapped. pic.twitter.com/YoZswCEj43

— NEXTA (@nexta_tv) October 8, 2023