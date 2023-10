Άγριο ξυλοδαρμό, με αποτέλεσμα να βρίσκεται σε κώμα, υπέστη 16χρονη κοπέλα στην Τεχεράνη από την «αστυνομία ηθικής» του Ιράν, όπως καταγγέλλει ομάδα ανθρωπίνων δικαιωμάτων, προκαλώντας νέο κύμα οργής στη χώρα, μόλις ένα χρόνο μετά τη δολοφονία της Μάχσα Αμίνι.

Πλάνα που ήρθαν στο «φως» δείχνουν την κοπέλα να την κρατούν στα χέρια τους κορίτσια και να την μεταφέρουν από το βαγόνι του τρένου, στο οποίο βρισκόταν, στην αποβάθρα, ενώ έχει χάσει τις αισθήσεις της.

Σύμφωνα με την Hengaw, μια οργάνωση για τα ανθρώπινα δικαιώματα, η Armita Garawand υπέστη «σκληρή σωματική επίθεση» από την «αστυνομία ηθικής» επειδή δεν συμμορφώθηκε με τους εθνικούς κανόνες για το χιτζάμπ.

An informed source says that #ArmitaGarawand was taken to the hospital on Sunday morning with very weak vital signs and severe loss of consciousness. This informed source says: «In the documents of the initial examination of the emergency technician GCSO 3 is mentioned.»

GCS… pic.twitter.com/UEMKf1BKxK

