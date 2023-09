Εκρήξεις ακούστηκαν τα ξημερώματα στο Κίεβο, όπου νωρίτερα ήχησαν οι σειρήνες για ρωσική αεροπορική επιδρομή, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Reuters που επικαλείται μαρτυρίες από την ουκρανική πρωτεύουσα. Οι αρχές προχώρησαν στην αποστολή ομάδων διάσωσης σε τουλάχιστον δύο περιοχές της ουκρανικής πρωτεύουσας.

Η αντιαεροπορική άμυνα έχει ενεργοποιηθεί και οι διασώστες κατευθύνονται προς τις περιοχές πιθανών εκρήξεων στα ανατολικά και νότια προάστια του Κιέβου, όπως ανέφερε ο δήμαρχος της ουκρανικής πρωτεύουσας Βιτάλι Κλίτσκο στην εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram.

Θραύσματα πυραύλων έπεσαν στο κέντρο του Κιέβου, ενώ μη κατοικήσιμα κτίρια καταστράφηκαν στις ανατολικές περιοχές προκαλώντας μία πυρκαγιά, όπως ανέφερε ο ίδιος, ενώ δύο άνθρωποι μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο. Μεταξύ αυτών και ένα παιδί.

The sound of several Kh-101 cruise missiles in the Kiev region.

There is an arrival in the capital, one of the areas is without power. pic.twitter.com/14QAhMi3zB

