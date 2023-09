Όλα ήταν «λαμπερά» χθες στο Galla της εκδήλωσης του The Night Of The Legend προς τιμήν του Βασίλη Σπανούλη.

Σπουδαίες προσωπικότητες του μπάσκετ και όχι μόνο παρευρέθηκαν στην εκδήλωση για να τιμήσουν τον αρχηγό του Ολυμπιακού, ενόψει της Κυριακάτικης βραδιάς, όπου και θα αποσυρθεί η φανέλα με το νούμερο «7», ενώ υπήρξε και μια… έκπληξη.

Ο λόγος φυσικά για τον Σάσα Βεζένκοφ, ο οποίος έκανε το ταξίδι από τις ΗΠΑ και το Σακραμέντο, ώστε να παρευρεθεί και στην εκδήλωση του V-Span.

Ο πρώην παίκτης του Ολυμπιακού μιλούσε στις κάμερες, αναφερόμενος στον θρύλο του ελληνικού -και όχι μόνο- μπάσκετ, όταν αυτός τον παρατήρησε για πρώτη φορά.

Ο Σπανούλης έφτασε κοντά του και χαρακτηριστικά του φώναξε «από που ήρθες εσύ; Θα μας τρελάνεις;», ενώ αμέσως ακολούθησε θερμός εναγκαλισμός των δύο.

Ακολούθησε ακόμη μια χιουμοριστική συζήτηση, με τον προπονητή του Περιστερίου να τον ρωτάει πότε ήρθε και τον 28χρονο φόργουορντ να του απαντάει «χθες το βράδυ».

Δεν έχασε την ευκαιρία ο Σπανούλης και του είπε χαριτολογώντας. «Θα μας τρελάνεις; Σε άφησαν οι Σακραμέντο;».

Η απάντηση του Βεζένκοφ όμως ήταν «όλα τα λεφτά». «Έλα ρε. Για εσένα δεν θα με άφηναν;», και συνέχισε αμέσως μετά τις δηλώσεις του.

Δείτε το βίντεο:

🫢😊😁 Moments of happiness come with the unexpected!!!

Sasha Vezenkov surprised Vassilis Spanoulis by coming all the way from USA! #OlympiacosBC #WeAreOlympiacos #TogetherWeFight #TheNightOfTheLegend pic.twitter.com/lYPswoQRhT

— OLYMPIACOS BC (@Olympiacos_BC) September 17, 2023