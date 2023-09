Τρομακτικές είναι οι εικόνες καταστροφής από το πέρασμα της κακοκαιρίας Daniel σε περιοχές της Μαγνησίας (και όχι μόνο).

Δυστυχώς, ακόμα μια κακοκαιρία στην Ελλάδα αποδείχτηκε φονική, καθώς ένας άνθρωπος έχασε την ζωή του, ενώ ένας ακόμη αγνοείται, τη στιγμή που σπίτια, αυτοκίνητα και δεκάδες περιουσίες έχουν παραδοθεί στη μανία της κακοκαιρίας που πλήττει τις τελευταίες ώρες την Ελλάδα.

Όπως ήταν λογικό, το Twitter γέμισε αμέσως από φωτογραφίες και βίντεο τόσο μέσα από την πόλη του Βόλου, όσο αλλά και γενικότερα από τον Νομό Μαγνησίας με τις εικόνες της πρωτόγνωρης αυτής καταστροφής να προκαλούν την αγανάκτηση, αλλά και τη θλίψη των χρηστών της πλατφόρμας.

Μάλιστα, οι εν λόγω κακοκαιρία έρχεται στο τέλος ενός πολύ δύσκολου καλοκαιριού για την Ελλάδα, με τις πυρκαγιές να κατακαίνε πολύ μεγάλη έκταση της χώρας και τους χρήστες του Twitter να συγκρίνουν τις καταστροφές που προκαλεί η κακοκαιρία Daniel με τις καταστροφές από τις πυρκαγιές, λέγοντας χαρακτηριστικά πως «οι κάτοικοι της Ελλάδας είτε καίγονται είτε θα πνίγονται».

Greece is the country where its citizens either will be burned, drowned or sent to the hospital by cops. #κακοκαιρια #σκιαθος pic.twitter.com/7rO51PC1Cw

