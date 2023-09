Συγκλονίζουν οι εικόνες από τις καταστροφές που αφήνει πίσω της η κακοκαιρία Daniel.

Μέσα σε λίγες μόλις ώρες, δρόμοι πλημμύρισαν, περιουσίες καταστράφηκαν και ανθρώπινες ζωές κινδύνευσαν.

Βίντεο από την ανυπολόγιστες καταστροφές σε Βόλο και Πήλιο κάνουν τον γύρο του διαδικτύου.

Οι τεράστιες ποσότητες βροχής που έχουν πέσει στο Πήλιο από χθες το βράδυ οδηγούν σε πλημμύρες και κατολισθήσεις.

Τα ορμητικά νερά «εξαφάνισαν» το κεντρικό πάρκινγκ της γραφικής Μακρινίτσας, θάβοντας κάτω από βράχους και τόνους λάσπης όσα αυτοκίνητα βρισκόταν εκεί σταθμευμένα.

Μεγάλο πλήγμα από την κακοκαιρία δέχθηκε και ο Άγιος Ιωάννης στο Πήλιο με τα νερά να καταπίνουν τα πάντα στο πέρασμά τους. Αυτοκίνητα παρασύρθηκαν στην θάλασσα και στην κυριολεξία έπλεαν μέσα στα μανιασμένα κύματα.

BREAKING: Cars are now being washed into the sea in Agios Ioannis, Pelion. Flooding disaster ongoing in Thessaly, Greece. pic.twitter.com/uRr80Da0sB

— Nahel Belgherze (@WxNB_) September 5, 2023