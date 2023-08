Στη γερμανική πόλη της Βαϊμάρης, λίγα μόλις βήματα από τη μπαρόκ κατοικία του Γιόχαν Βόλφγκανγκ φον Γκαίτε, το καφέ Lavazza μοιάζει αποφασισμένο να παραμείνει προσκολλημένο στο παρελθόν, τότε που τα λεφτά φύτρωναν στα δέντρα και τα πορτοφόλια ήταν γεμάτα μέχρι και την τελευταία μέρα του μήνα.

Το καφέ αυτό, δηλαδή, όπως και πολλά άλλα στη Γερμανία εξακολουθεί να δέχεται αποκλειστικά και μόνο μετρητά.

Μάλιστα, πρόσφατη δημοσκόπηση από την κεντρική τράπεζα της χώρας, τη Bundesbank, απέδειξε ότι δεν πρόκειται για την ιδιοτροπία ορισμένων πολιτών της δεύτερης μεγαλύτερης σε πληθυσμό χώρα της Ευρώπης, αλλά για ξεκάθαρα γερμανική τάση, αφού το 60% των αγορών τους –προϊόντα και υπηρεσίες οι Γερμανοί τις κάνουν με μετρητά.

Η Γερμανία δεν είναι η μόνη χώρα που ανθίσταται στο παγκόσμια μόδα των πληρωμών χωρίς χρήμα. Στην Αυστρία τα μετρητά είναι τόσο δημοφιλή, που ο καγκελάριος της χώρας έχει δηλώσει ότι θα πρέπει η χώρα τους να είναι συνταγματικό δικαίωμα.

Αντίθετα, σε άλλες χώρες της Ευρώπης, όπως για παράδειγμα στο Ηνωμένο Βασίλειο, οι πληρωμές με μετρητά αναλογούν σήμερα στο μόλις 6%, ενώ στην Ολλανδία το αντίστοιχο ποσοστό κινείται σε εξίσου χαμηλά επίπεδα και συγκεκριμένα στο 11%.

Σε άλλες μεγάλες οικονομίες ο ρυθμός της σχετικής πτώσης είναι ακόμα μεγαλύτερος, αφού στην Κίνα μόλις το 8% των αγορών του τελευταίου χρόνου έγινε με μετρητά, όταν στην Ινδία από το 2019 έως το 2022, το αντίστοιχο ποσοστό έπεσε από το 91% στο 27%.

Στη Γερμανία, ωστόσο, όπως σημειώνει το Foreign Policy, η εμμονή με την ιδιωτικότητα, η έλλειψη εμπιστοσύνης απέναντι στις big tech και ιδιαίτερα την χρηματοποικονομική τεχνολογία, που εδράζεται στην ιστορική και πολιτιστική επιθυμία για έλεγχο, έχουν μεγαλώσει την αγάπη των Γερμανών για το ζεστό χρήμα.

Όπως εξηγεί στο αμερικανικό περιοδικό ο Άρνολντ από μια ομάδα μεσηλίκων Γερμανών, που αποφάσισαν να κάνουν τον γύρο της χώρας τους με το ποδήλατο, η πληρωμή με μετρητά τον βοηθά να ξοδεύει λιγότερα και να έχει καλύτερο έλεγχο των οικονομικών του.

Πρωτίστως κρατά επτασφράγιστο μυστικό το που ακριβώς αποφασίζει να διαθέσει τα χρήματα του, αφού, όπως λέει ο ίδιος, «εάν χρησιμοποιείς κάρτα, η τράπεζα ξέρει τα πάντα για σένα». Σύμφωνα με τον φίλο του, Χάραλντ, αν οι ψηφιακές πληρωμές γίνονταν ο κανόνος, εκείνος θα ένιωθε ότι βρίσκεται συνεχώς υπό παρακολούθηση.

How does Germany’s preference for cash impact the largest economy in Europe? Perhaps not as much as one might think, columnist @anchalvohra writes. https://t.co/gKPEcGUXDd

— Foreign Policy (@ForeignPolicy) August 30, 2023