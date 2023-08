Θύμα φαρσέρ στα social media φαίνεται πως έπεσε ο γενικός γραμματέας του ΜέΡΑ25, Γιάνης Βαρουφάκης.

Ειδικότερα, λογαριασμός στο Twitter που φέρει το όνομα και τη φωτογραφία του υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Θάνου Πετραλιά έγραψε ότι ο πρώην υπουργός Οικονομικών έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 62 ετών.

BREAKING NEWS. Yanis Varoufakis, former Finance Minister of Greece, dies suddenly at 62. Official note to be released soon. pic.twitter.com/HSFiyG0gt4

Λίγη ώρα αργότερα, ο ίδιος ο Γιάνης Βαρουφάκης διέψευσε την «είδηση» του θανάτου του.

Reports on my demise are greatly exaggerated. (And not for the first time, I might add.) Still here folks… https://t.co/tbwrhk1OCL

— Yanis Varoufakis (@yanisvaroufakis) August 30, 2023