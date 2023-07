Η πρώτη εβδομάδα του Ιουλίου ήταν η πιο ζεστή εβδομάδα που έχει καταγραφεί, σύμφωνα με στοιχεία του Παγκόσμιου Μετεωρολογικού Οργανισμού του ΟΗΕ (WMO). Την περασμένη Πέμπτη ο ημερήσιος παγκόσμιος μέσος όρος κορυφώθηκε στους 17,08 βαθμούς Κελσίου.

«Ο κόσμος σημείωσε την πιο καυτή εβδομάδα που έχει καταγραφεί, σύμφωνα με τα στοιχεία», ανέφερε σε ανακοίνωσή του ο WMO.

Τον περασμένο μήνα, η κλιματική αλλαγή και τα πρώτα στάδια του φαινομένου Ελ Νίνιο οδήγησαν τον πιο ζεστό Ιούνιο που έχει καταγραφεί.

Η είδηση ​​έρχεται καθώς μια μελέτη που δημοσιεύτηκε στο επιστημονικό περιοδικό Nature αποκαλύπτει ότι η Ευρώπη σημείωσε περισσότερους από 61.000 θανάτους που σχετίζονται με τη ζέστη το περασμένο καλοκαίρι. Η Ιταλία, η Ελλάδα, η Ισπανία και η Πορτογαλία ήταν οι χώρες που επλήγησαν περισσότερο, σύμφωνα με το Euronews.

Το Ελ Νίνιο είναι ένα φυσικό κλιματικό φαινόμενο που σχετίζεται με τις θερμότερες θερμοκρασίες της επιφάνειας των ωκεανών στον κεντρικό και ανατολικό τροπικό Ειρηνικό Ωκεανό. Το τρέχον επεισόδιο είναι πιθανό να συνεχιστεί με «τουλάχιστον μέτρια ένταση», σύμφωνα με τον WMO.

Η ανακοίνωση ακολουθεί μια σειρά καυτών ημερών που είδαν τα παγκόσμια ρεκόρ θερμοκρασίας να εκτινάσσονται στα ύψη.

