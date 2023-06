Στο επίκεντρο για τη σειρά The Idol του HBO βρίσκεται η κόρη του Τζόνι Ντεπ, Λίλι Ρόουζ. Ο διάσημος ηθοποιός φέρεται να τη στηρίζει παρά τις αντιδράσεις.

Ο Τζόνι Ντεπ, σύμφωνα με τη Mail Online, είναι περήφανος για την κόρη του Λίλι Ρόουζ για τον σκανδαλώδη ρόλο στο The Idol του HBO. Ένας ρόλος για τον οποίο χρειάστηκε να ποζάρει topless και να γυρίσει μια προκλητική σκηνή αυνανισμού.

Παρά τις αντιδράσεις, ο Τζόνι Ντεπ στηρίζει την 24χρονη κόρη του. Φέρεται μάλιστα να υποστηρίζει πως είναι είναι ένα σημάδι ότι κάτι κάνει σωστά. Η 24χρονη Λίλι Ρόουζ υποδύεται την τραγουδίστρια Jocelyn που υφίσταται νευρικό κλονισμό στη διάρκεια περιοδείας.

Η σεξουαλικά φορτισμένη σειρά έχει δεχτεί έντονη κριτική. Οι θεατές ισχυρίζονται πως ο δημιουργός της Sam Levinson τη μετέτρεψε σε «πορνό βασανιστηρίων». Παρά τις αντιδράσεις, ο Τζόνι Ντεπ, σύμφωνα με πηγή που μίλησε στη Mail Online, υποστηρίζει ότι είναι ένα σημάδι πως κάτι κάνει σωστά για να έχει κερδίσει τόση προσοχή.

«Ο Τζόνι λατρεύει το γεγονός πως η Λίλι Ρόουζ χαράζει τη δική της πορεία και βάζει προκλήσεις στον εαυτό της για να αναλάβει ρόλους που την ενδιαφέρουν και τη δοκιμάζουν.

