Στα 80 του χρόνια έφυγε από τη ζωή ο διάσημος παραγωγός και ιδρυτής της Sire Records Seymour Stein, βυθίζοντας στη θλίψη τον καλλιτεχνικό κόσμο. Ήταν ο άνθρωπος που ανακάλυψε, μεταξύ άλλων, τη Madonna και τους Talking Heads και σύστησε τους Cure, τους Depeche Mode και τους Smiths στην Αμερική.

Ο Seymour Stein πέθανε το πρωί της Κυριακής μετά από μακρά μάχη με τον καρκίνο. Η είδηση έγινε γνωστή από ανακοίνωση της οικογένειάς του.

Ως συνιδρυτής της δισκογραφικής εταιρείας Sire Records, έγινε γνωστός ως ο βασιλιάς της ποπ της δεκαετίας του ’80. Ο Seymour Stein συνέχισε να ταξιδεύει σε όλο τον κόσμο «κυνηγώντας» νέα ταλέντα μέχρι και τα 70 του χρόνια.

Seymour Stein, the brash, prescient and highly successful founder of Sire Records who helped launched the careers of Madonna, Talking Heads and many others, has died at age 80. https://t.co/yL7tygXBAG

— The Associated Press (@AP) April 3, 2023