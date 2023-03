Αποτελεί κοινό μυστικό. Η… περιπέτεια του Λιονέλ Μέσι στην Πόλη του Φωτός βαδίζει προς το τέλος της. Ο Αργεντινός σούπερ σταρ δεν «δέθηκε» ποτέ με την Παρί Σεν Ζερμέν και τα πάντα συνηγορούν προς τερματισμό της συνεργασίας των δυο πλευρών στο τέλος της σεζόν.

Με το συμβόλαιο του Λιονέλ Μέσι να ολοκληρώνεται, τα σενάρια για το μέλλον του έχουν φουντώσει. Πολλές οι φήμες που κυκλοφορούν το τελευταίο διάστημα, με τον ποδοσφαιρικό πλανήτη να ανυπομονεί για την απόφαση του Pulga.

Αλλοι τον στέλνουν στο MLS και την Ίντερ Μαϊάμι και άλλοι ακόμα και στη… Σαουδική Αραβία. Ωστόσο, το μεγάλο απωθημένο του Αργεντινού σούπερ σταρ δεν είναι άλλο από την επιστροφή στην αγαπημένη του Μπαρτσελόνα.

Το τελευταίο διάστημα και σύμφωνα με όσα αναφέρουν διάφορα ξένα Δίκτυα, Μπαρτσελόνα και Pulga έχουν έρθει πιο κοντά από ποτέ. Μέχρι και ραντεβού με τον πατέρα του Μέσι φαίνεται πως έχει δρομολογήσει ο Τζουάν Λαπόρτα για να πάρει σάρκα και οστά η μεγάλη επιστροφή.

Παράλληλα, τις τελευταίες ώρες γίνεται λόγος και για μια σημαντική υποχώρηση του Μέσι. Μια υποχώρηση που ανοίγει διάπλατα τον δρόμο για τη Βαρκελώνη. Τι προτίθεται να κάνει ο Αργεντινός; Να αποδεχθεί γενναίο… ψαλίδι στις αποδοχές του.

Ο Μέσι φέρεται έτοιμος να προσαρμοστεί με τα οικονομικά δεδομένα των Μπλαουγκράνα, προκειμένου ο πολυπόθητος «γάμος» να γίνει πραγματικότητα. Φυσικά, ο Τσάβι έχει ανάψει το πράσινο φως για το deal και άπαντες αναμένουν τις εξελίξεις.

🚨🚨✅| BREAKING: Leo Messi is READY to cut his salary & adjust it to FC Barcelona’s economic situation in order to return to the club this summer.@gerardromero (🎖️) pic.twitter.com/dquLDZoUUq

— Managing Barça (@ManagingBarca) March 29, 2023