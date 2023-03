Να κλείσει την καριέρα του στη Βαρκελώνη φορώντας τη φανέλα της Μπαρτσελόνα θέλει ο Λιονέλ Μέσι. Ο Αργεντινός άσος που είναι δυσαρεστημένος από την πορεία της Παρί Σεν Ζερμέν φέτος στο Champions League ενώ βλέπει και τους οπαδούς της να έχουν στραφεί εναντίον του, δεν αναμένεται να ανανεώσει το συμβόλαιό του με τους Παριζιάνους και επιθυμεί διακαώς επιστροφή στη Μπαρτσελόνα για να κλείσει την καριέρα του.

Συγκεκριμένα, ο έγκυρος δημοσιογράφος Χεράρδ Ρομέρο που ασχολείται με ρεπορτάζ των Μπλαουγκράνα ανέφερε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης πως ο Αργεντινός σταρ δε θα ανανεώσει με την ομάδα του Κριστόφ Γκαλτιέ ενώ θέλει επιστροφή στους Καταλανούς.

Αξίζει να σημειώσουμε πως ο Μέσι φέτος μετράει με τα χρώματα της Παρί 32 συμμετοχές με 18 γκολ και 17 ασίστ με το συμβόλαιό του να ολοκληρώνεται σε λίγους μήνες.

🚨🚨✅| CONFIRMED: Leo Messi wants to return to FC Barcelona! He does not intend to renew his contract with PSG.@gerardromero (🎖️) @ActualiteBarca pic.twitter.com/9h6NtM7pLK

