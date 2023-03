«Ελ Τσάπο»… Θεωρείται ο ισχυρότερος βαρώνος ναρκωτικών στο κόσμο. Πρόκειται για τον Χοακίν Αρκιβάλντο Γκουσμάν Λοέρα από το Μεξικό.

Ένας 14χρονος στο Μεξικό φαίνεται να ζήλεψε την δόξα του, και αποφάσισε να γίνει μέλος μιας συμμορίας, να «βαφτιστεί» στη συνέχεια «Ελ Τσαπίτο» και τελικά να συλληφθεί για τη δολοφονία 8 ανθρώπων σε ένα πάρτι.

Ανάμεσα στα πολλά τραγικά που εμπεριέχονται στην παραπάνω είδηση, είναι και ο σοβαρός τραυματισμός ενός νηπίου τριών ετών που βρισκόταν στο πάρτι, σύμφωνα με πληροφορίες από το people.com.

Ο «Ελ Τσαπίτο» και ακόμα ένας συνελήφθησαν για τις δολοφονίες.

Andy Vermaut shares:14-Year-Old Nicknamed ‘El Chapito’ Arrested in Mexico for Murder of 8 at a Birthday Party -… https://t.co/Cso2wBc7bC Thank you. #AndyVermautSharesThisNewsWithLoveAndHopes #TheWorldCanBecomeABetterPlaceSomedaySometime #WeNeedMoreLoveForWorldPeaceNowAndAlways

— Andy Vermaut (@AndyVermaut) March 17, 2023