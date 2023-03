Σεισμική δόνηση 4,6 βαθμών σημειώθηκε στην Ιταλία και συγκεκριμένα στην περιοχή της Περούτζια, λίγο μετά τις 16:00 (τοπική ώρα).

Σύμφωνα με το Ευρωμεσογειακό Κέντρο, το επίκεντρο της δόνησης εντοπίστηκε 21 χλμ βόρεια της Περούτζια και σε εστιακό βάθος 10 χιλιομέτρων.

#Earthquake 21 km N of #Perugia (#Italy) 21 min ago (local time 16:05:41).

— EMSC (@LastQuake) March 9, 2023