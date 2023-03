Ιστορία ετοιμάζεται να γράψει η Relativity Space καθώς σχεδιάζει να κάνει την πρώτη δοκιμή εκτόξευσης του πρωτοποριακού 3D τυπωμένου πυραύλου της.

Συγκεκριμένα η εταιρεία θα προσπαθήσει να εκτοξεύσει τον πύραυλο τεχνολογίας 3D-printed με το όνομα «Terran 1» το απόγευμα της Τετάρτης από την πλατφόρμα εκτόξευσης στο Κέιπ Κανάβεραλ της Φλόριντα.

Αυτή θα είναι η πρώτη εκτόξευση της εταιρείας με την αποστολή να αποκαλείται «καλή επιτυχία, έχει πλάκα». Σύμφωνα με το Bloomberg, παρόλο που η δοκιμή θα γίνει στο έδαφος, τα στελέχη της εταιρείας είναι αισιόδοξα ότι θα καταφέρει να μπει σε τροχιά κάτι που δεν έχει κατορθώσει άλλη μη εμπορική εταιρεία στην πρώτη της εκτόξευση.

Εάν μάλιστα η εκτόξευση είναι επιτυχής θα είναι ο πρώτος πύραυλος εξ ολοκλήρου τυπωμένος 3D που θα μπει σε τροχιά και ο πρώτος που καταναλώνει μεθάνιο.

Αυτές είναι δύο καινοτομίες σύμφωνα με τη Relativity Space θα μπορούσαν να μειώσουν δραματικά το κόστος και να βελτιώσουν την επαναχρησιμοποίηση για μελλοντικούς πυραύλους.

O συνιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, Τιμ Έλις εμφανίζεται αισιόδοξος ότι όποιο κι αν είναι το αποτέλεσμα της εκτόξευσης θα παρέχει χρήσιμα δεδομένα στην εταιρεία για να γίνει καλύτερη και να βελτιωθεί στο μέλλον.

No matter the outcome tomorrow, we are still in the early innings of a 9-inning ballgame. This launch won’t singularly define our long-term success. We have now tested our Aeon R engine chamber and major components at 100% power through many tests, have built our first full… https://t.co/8nmXvr0OhI

— Tim Ellis (@thetimellis) March 7, 2023