Είναι ασταμάτητος. Πηγαίνει με «σπασμένα» τα φρένα και δείχνει να έχει μπει για τα καλά σε MVP mode. Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έχει περάσει πλέον σε άλλες διαστάσεις και φροντίζει να το αποδεικνύει με κάθε ευκαιρία.

Λίγες ώρες μετά τη «μυθική» εμφάνιση των 55 πόντων απέναντι στους Γουίζαρντς, κατάφερε να οδηγήσει τους Μιλγουόκι Μπακς σε μια ακόμη νίκη, πετυχαίνοντας ένα ακόμα triple-double.

Ο Greak Freek ήταν on fire, καθώς είχε 30 πόντους, 21 ριμπάουντ, 10 ασίστ, 1 μπλοκ και 12 λάθη σε 39 λεπτά συμμετοχής, έχοντας 6/15 δίποντα, 1/3 τρίποντα και 15/21 βολές, στη νίκη των «ελαφιών» μέσα στο Τορόντο, απέναντι στους Ράπτορς με 104-101.

Ήταν μια ακόμη παράσταση του Γιάννη. Η δεύτερη «μυθική» εμφάνιση, μέσα σε 24 ώρες. Ένα 24ωρο το οποίο ο Greek Freak το ολοκλήρωσε έχοντας συνολικά 85 πόντους. Ο Γιάννης τα «διέλυσε» όλα απέναντι σε Γουίζαρντς και Ράπτορς, καθώς πέρα από την απίθανη επίδοση στους πόντους, είχε συνολικά 31 ριμπάουντ και 17 ασίστ, αγωνιζόμενος συνολικά 75 λεπτά σε διάστημα 24 ωρών!

Φυσικά, δεν θα μπορούσαν να λείψουν και τα ρεκόρ, μετά από μια τέτοια βραδιά. Μάλιστα, οι επιδόσεις του Αντετοκούνμπο το τελευταίο διάστημα είναι τόσο φοβερές, που με την τελευταία του εμφάνιση κόντρα στους Ράπτορς, ο Γιάννης κατάφερε να ισοφαρίσει ένα ρεκόρ που στέκεται εδώ και 51 ολόκληρα χρόνια!

Πιο συγκεκριμένα, στις πέντε τελευταίες αναμετρήσεις, ο Έλληνας σούπερ σταρ έχει 200+ πόντους, 80+ ριμπάουντ και 30+ ασίστ! Μια αδιανόητη επίδοση την οποία είχε σημειώσει πρώτος πριν από 51 χρόνια ο Καρίμ Αμπντούλ Τζαμπάρ.

Giannis Antetokounmpo is the first player to total 200+ PTS, 80+ REB, and 30+ AST over a 5-game span since Kareem Abdul-Jabbar in 1972. pic.twitter.com/jy1pyOHfQm

— NBA History (@NBAHistory) January 5, 2023