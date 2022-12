Από τη σεζόν 2016-17 όπου η Euroleague έχει πάρει τη μορφή που βλέπουμε μέχρι και σήμερα έχει καταφέρει να πετύχει τον στόχο της. Να διατηρεί το ενδιαφέρον κάθε χρονιά όλο και περισσότερο. Να υπάρχει υγιείς ανταγωνισμός και να γίνονται όμορφα παιχνίδια.

Από εκείνο το σημείο και έπειτα, όλοι λίγο-πολύ έχουμε ακούσει την φράση «η πιο ανταγωνιστική Euroleague» και τα σχετικά. Κάτι που ίσχυε σε πολύ μεγάλο βαθμό. Έτσι και φέτος η παραπάνω φράση δεν θα αποτελέσει εξαίρεση και αφού πραγματικά αντιπροσωπεύει αυτά που μας προσφέρουν οι 18 ομάδες της λίγκας.

Φέτος λοιπόν η διοργάνωση είναι πιο αναπάντεχη από ποτέ. Οι εκπλήξεις διαδέχονται η μία την άλλη. Κανείς δεν μπορεί να είναι βέβαιος ότι μία ομάδα με μεγαλύτερο μπάτζετ θα νικήσει μια πιο αδύναμη. Αυτή είναι η «μαγεία» της λίγκας. Όλοι μπορούν κερδίσουν όλους, όλες οι διαφορές ανατρέπονται και πάνω από όλα βλέπουμε ωραίο μπάσκετ. Το ερώτημα είναι λοιπόν. Μπορεί να γίνει ακόμα καλύτερο όλο αυτό;

Επίσημο: Στο Κάουνας το Final Four της Euroleague

Πλησιάζοντας το τέλος του πρώτου γύρου μπορούμε να έχουμε μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα για τη βαθμολογία. Είναι πλέον εμφανές ποιες ομάδες ξεχωρίζουν. Ποιες θα διεκδικήσουν το πλεονέκτημα, ποιες την οκτάδα, ποιες θα μείνουν εκτός για λίγο και ποιο είναι το καλύτερο σύνολο. Σωστά; Λάθος.

Μέχρι στιγμής τουλάχιστον γίνεται ένας πανικός στον βαθμολογικό πίνακα που δεν έχουμε συναντήσει ξανά. Και προσέξτε ο χαμός δεν γίνεται αποκλειστικά για τις θέσεις που εξασφαλίζουν τα πλέι-οφ. Το μεγάλο… πανηγύρι γίνεται στην κορυφή. Με μια απλή ματιά οποιοδήποτε μπορεί να δει πως υπάρχουν πέντε ομάδες να ισοβαθμούν ουσιαστικά στην πρώτη θέση! Απλά αδιανόητο.

Φενέρμπαχτσε, Ρεάλ Μαδρίτης, Μπασκόνια, Μπαρτσελόνα και Μονακό έχουν ρεκόρ 10-5. Ακολουθεί ο Ολυμπιακός που ηττήθηκε τις δύο τελευταίες αγωνιστικές, έχοντας ρεκόρ 9-6, όντας στην έκτη θέση. Στη συνέχεια βλέπουμε τετραπλή ισοβαθμία για τις θέσεις 7-10 με Αναντολού Έφες, Μακάμπι Τελ Αβίβ. Ζάλγκιρις Κάουνας και Ερυθρό Αστέρα να μοιράζονται το ίδιο ρεκόρ με 8-7. Για να ακολουθήσει η 11η Βαλένθια με 7-8.

Γίνεται εύκολα κατανοητό πως τα πράγματα είναι πάρα πολύ ρευστά. Με μία νίκη ή μία ήττα όλα αλλάζουν και η κατάσταση περιπλέκεται ακόμα περισσότερο. Ένα θετικό αποτέλεσμα μπορεί να φέρει μια ομάδα στην κορυφή και την επόμενη αγωνιστική ένα αρνητικό να την αφήνει δίχως πλεονέκτημα έδρας. Αν μη τι άλλο εντυπωσιακό και δείχνει πολλά για την ποιότητα που υπάρχει.

Ένα εντυπωσιακό στοιχείο είναι πως φέτος οι μεγάλες διαφορές που χτίζονται δεν αποτελούν ασφάλεια. Καθώς σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα ένα +20 μπορεί να εξαφανιστεί και το ματς ουσιαστικά να ξεκινήσει από την αρχή. Όπως συμβαίνει και στο ΝΒΑ. Για παράδειγμα, η μεγαλύτερη διαφορά που έχει ανατραπεί στη σεζόν είναι στην αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τη Βιλερμπάν στο «Αστρομπάλ» (14η αγ). Οι Γάλλοι βρέθηκαν στο -21 (33-54) και εν τέλει μπόρεσαν να φτάσουν στη νίκη με ένα buzzer beater του Νουά για το 77-75.

Ακολουθεί ο αγώνας της Ζάλγκιρις με την Άλμπα (6η αγ) όπου οι Λιθουανοί επέστρεψαν από το -20 (23-43). Ανατροπές από το -19 έχουν συμβεί σε δύο περιπτώσεις. Αρχικά της Μακάμπι κόντρα στη Βιλερμπάν (3η αγ) όπου οι Ισραηλινοί επέστρεψαν από το 21-40. Επίσης, η ομάδα του Τι Τζέι Πάρκερ γύρισε από το 42-23 απέναντι στη Βίρτους Μπολόνια (6η αγ). Τέλος, η Αρμάνι Μιλάνο πήρε μια μεγάλη νίκη επί της Μονακό (15η αγ) σβήνοντας το -17 στο οποίο βρέθηκε (39-56).

Largest comebacks in 2022-23 #EuroLeague season:

RS R14 🇫🇷 ASVEL from -21 (33-54)

RS R06 🇱🇹 Zalgiris from -20 (23-43)

RS R03 🇮🇱 Maccabi from -19 (21-40)

RS R06 🇫🇷 ASVEL from -19 (42-23)

RS R15 🇮🇹 Milan from -17 (39-56) 👈

— Darius Garuolis (@DariusGaruolis) December 24, 2022