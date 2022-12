Μοναχοί στο Θιβέτ πανηγυρίζουν για τη νίκη της Αργεντινής

Την κατάκτηση του παγκοσμίου κυπέλλου την περίμεναν στην Αργεντινή, από το 1986, και τώρα που έγινε πραγματικότητα, την γιορτάζουν ακόμη.

Σε έναν από τους πιο συγκλονιστικούς τελικούς όλων των εποχών η Αργεντινή του Λιονέλ Μέσι κατάφερε τελικά να επικρατήσει της Γαλλίας με το ματς να κρίνεται στα πέναλντι.

Η νίκη της Αργεντινής, γιορτάστηκε σε όλο τον κόσμο: Από τη Βενεζουέλα και την Ουρουγουάη μέχρι τη Νάπολη, την Ινδία.

Μάλιστα, τις τελευταίες ώρες κάνει τον γύρο του διαδικτύου ένα βίντεο με τους πανηγυρισμούς μοναχών του Θιβέτ.

Δεκάδες μοναχοί παρακολουθούσαν όλοι μαζί τον χθεσινό τελικό της Αργεντινής κόντρα στην Γαλλία μπροστά σε μια μεγάλη οθόνη και μόλις ο Μοντιέλ ευστόχησε στο τελευταίο πενάλτι ξέσπασαν σε έξαλλους πανηγυρισμούς.

🙏 Yesterday’s game was so good even these Tibetan monks were going crazy. pic.twitter.com/Pp33VbHR8y

Στην Αργεντινή γιορτάζουν ακόμη… Εκατομμύρια κόσμου είχαν κατακλύσει τους δρόμους, βλέποντας τον κρίσιμο αγώνα σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους, με το πάρτυ να ξεκινά από τη στιγμή που ο Μοντιέλ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του Γιορίς, χαρίζοντας το βαρύτιμο τρόπαιο στην «Αλμπισελέστε».

🇦🇷 Yesterday in Buenos Aires was like a scene from the footballing movie of your dreams.pic.twitter.com/oXxoGbybx8

— COPA90 (@Copa90) December 19, 2022