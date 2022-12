Ξέφυγαν ξανά οι Τούρκοι. Ακολουθώντας πιστά την προπαγάνδα της κυβέρνησης Ερντογάν, εκτόξευσαν νέες απειλές κατά της Ελλάδας, φτάνοντας στο σημείο να συνδέσουν την Άλωση της Τριπολιτσάς με τα εγκλήματα πολέμου.

Οργανωμένα, με τη διεξαγωγή εκδηλώσεων και έχοντας τη στήριξη κομμάτων και φορέων, στήνουν το μύθευμα και επιχειρούν να προσφύγουν στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο κατά της χώρας μας για το συγκεκριμένο ζήτημα.

Δύο και πλέον αιώνες μετά την Άλωση της Τριπολιτσάς, με την οποία εδραιώθηκε η δυναμική της Ελληνικής Επανάστασης του 1821, δεδομένου ότι έφερε την επικράτηση των Ελλήνων σε όλη την Πελοπόννησο, οι Τούρκοι κάνουν λόγο για γενοκτονία σε βάρος των Οθωμανών, των Αλβανών αλλά και των Εβραίων.

Η εφημερίδα Yeni Safak την Παρασκευή (16/12) έγραψε: «Το έγκλημα της Ελλάδας κατά της ανθρωπότητας, που μετέτρεψε την εξέγερση του 1821 κατά της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας σε σφαγή περισσότερων από 50.000 Τούρκων, Εβραίων και Αλβανών στην Τρίπολη, θα οδηγηθεί στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο».

Επίσης, φιλοξένησε δηλώσεις του Ιρφάν Τατλίογλου, προέδρου της Τουρκμενικής Ένωσης Γιορούκ του Τουρκικού Κόσμου, ο οποίος σημείωσε ότι «έχουν λάβει υποστήριξη από τα κόμματα στην τουρκική Εθνοσυνέλευση και από την Τουρκική Ιστορική Εταιρεία».

Ο ίδιος τόνισε ότι η Ελλάδα γιόρτασε την 200ή επέτειο της «σφαγής» ως ημέρα τιμής. Μάλιστα, εξήγησε ότι σκοπεύουν να φέρουν στην ημερήσια διάταξη αυτή την απάνθρωπη σκληρότητα της Ελλάδας. Ο Τατλίογλου πρόσθεσε ότι συναντήθηκαν με ομάδες των πολιτικών κομμάτων στην τουρκική Εθνοσυνέλευση και έλαβαν την υποστήριξη τους.

«Θα μετατρέψουμε τις πληροφορίες και τα έγγραφα της σφαγής σε φάκελο και βιβλίο, θα τα παρουσιάσουμε στα διεθνή δικαστήρια και θα φέρουμε στο φως ότι πρόκειται για γενοκτονία, θηριωδία και σφαγή», είπε χαρακτηριστικά.

Νωρίτερα, είχαν πραγματοποιηθεί εκδηλώσεις με ομιλητές ιστορικούς, οι οποίοι αναφέρθηκαν στην Άλωση της Τριπολιτσάς και επιχείρησαν να συνδυάσουν τα ιστορικά γεγονότα με την προσφυγή στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο.

Όλοι τους εξέφρασαν τη θέση ότι στη Επανάσταση του 1821 διαπράχτηκαν εγκλήματα πολέμου και υπογράμμισαν ότι συλλέγουν στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι η Άλωση ήταν «γενοκτονία και σφαγή».

Επίσης, τονίστηκε η υποστήριξη όλων των μεγάλων κομμάτων -AKP, CHP, MHP, Iyi- στην προσφυγή στη διεθνή Δικαιοσύνη.

Ο καθηγητής Ανίλ Γκιουζελιπέκ, σε εκδήλωση που οργανώθηκε από την Τουρκική Ιστορική Εταιρεία σε συνεργασία με το υπουργείο Πολιτισμού, έκανε επίσης λόγο για γενοκτονία και σημείωσε: «Ακόμη και αν η γενοκτονία ορίστηκε το 1946, η Άλωση συνιστά γενοκτονία και πρέπει να μείνει στην ατζέντα ως όργανο εξωτερικής πολιτικής».

Ο πρόεδρος της Εταιρείας, Μπιρόλ Τσετίν, ανέφερε από την πλευρά του ότι Έλληνες και Τούρκοι ζούσαν ειρηνικά μαζί για σχεδόν 400 χρόνια. «Οι Τούρκοι διατηρήσαμε τα ήθη, τα έθιμα και την θρησκεία μας. Τίποτα δεν γινόταν για 400 χρόνια και μετά 40.000 Τούρκοι σφαγιάστηκαν και έγινε εθνοκάθαρση. Εμείς είμαστε με την πλευρά της αλήθειας, πάντα θα λέμε την αλήθεια, για τις απάνθρωπες ενέργειες των Ελλήνων».

Σημειώνεται πως αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που οι Τούρκοι θυμούνται την Άλωση της Τριπολιτσάς και καταγγέλλουν την σφαγή χιλιάδων προγόνων τους.

Τον Σεπτέμβριο του 2021 το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών, αναφέρθηκε στα 200 χρόνια από τη μάχη της Τριπολιτσάς και έκανε λόγο για «μαύρο στίγμα στην ιστορία» και για «απάνθρωπη σφαγή Τούρκων» και «θηριωδία».

«Έχουν περάσει 200 χρόνια από τότε που δεκάδες χιλιάδες Τούρκοι δολοφονήθηκαν άγρια στην Τριπολιτσά. Αυτή η απάνθρωπη σφαγή, η οποία είχε ως στόχο να μην αφήσει ούτε έναν Τούρκο να επιβιώσει στην Πελοπόννησο, γράφτηκε ως μαύρο στίγμα στην ιστορία. Όσοι κάνουν το λάθος να διδάσκουν τους άλλους, διαστρεβλώνοντας τα ιστορικά γεγονότα σε κάθε ευκαιρία, θα πρέπει να γνωρίζουν ότι οι δικές τους θηριωδίες, δε μπορούν ποτέ να ξεχαστούν και θα πρέπει να αντιμετωπίσουν τα γεγονότα με ειλικρίνεια», ανέφερε η ανακοίνωσή του.

200 years have passed since tens of thousands of Turks were brutally and mercilessly massacred in #Tripolitsa. This inhumane massacre was aimed to not let a single Turk survive in the Peloponnese, and thus it has gone down in history as a black stain. pic.twitter.com/HGLwJbQpUL

— Turkish MFA (@MFATurkiye) September 23, 2021